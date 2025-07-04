Нова гонка озброєнь. Топ 10 найбільших оборонних компаній світу

Череда великих військових конфліктів у різних куточках світу, непередбаченість авторитарних режимів та ненадійність партнерів призвели до початку нової гонки озброєнь. Акції оборонних компаній ростуть як на дріжджах, а контракти на постачання озброєння розписані на роки уперед. Тож ми вирішили написати про найбільших, за ринковою капіталізацією, виробників зброї у світі, як свого часу робили це щодо напівпровідникових та взагалі найкрупніших компаній світу. Що таке ринкова капіталізація, як вона рахується та від чого залежить можна почитати у першому матеріалі на цю тематику.

Ринкова капіталізація компаній подана за даними Companiesmarketcap.com на момент написання статті. Цей сайт, своєю чергою, бере цифри з ринкових застосунків Yahoo. Російські та китайські військові компанії не є акційними та зазвичай належать уряду. Ринкова капіталізація постійно змінюється, у статті зафіксовано стан на 2 липня 2025 р. 12:00 за Києвом.

Пускова установка Patriot M903 під час навчань ARCTIC EDGE 2022, авіабаза Аєлсон, Аляска, 2022 рік Старший авіатор Джозеф Левейль

Країна США

Рік заснування 1922

Ринкова капіталізація $192,63 млрд

RTX Corporation, відома раніше як Raytheon Technologies Corporation, була заснована ще у 1922 році під назвою American Appliance Company як виробник холодильників, але досить швидко переключилася на випуск електроніки. Їхнім першим відомим пристроєм став газовий випрямляч змінного струму Raytheon ("light of/from the gods" – буквально "світло богів"), тому через три роки компанія й була перейменована відповідним чином. У 1930-х, після злиття з Q.R.S. Company, компанія стала найбільшим у світі виробником вакуумних ламп. Протягом Другої світової війни Raytheon почала виробляти магнетрони для радарів, і робила це так добре, що у 1945 році утримувала 80% ринку. Ну а разом з тим один з інженерів компанії винайшов мікрохвильові пічки, які Raytheon почала виготовляти у 1947 році.

Після війни Raytheon випробувала одну з перших систем наведення для ракет ППО та й так і залишилась у цьому бізнесі. Raytheon виготовляє авіаційні ракети AGM-65 Maverick, AGM-88 HARM, AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, крилаті ракети BGM-109 Tomahawk, ракети для зенітних комплексів MIM-23 Hawk та MIM-104 Patriot, перехоплювачі міжконтинентальних ракет RIM-161 Standard Missile 3, ракети для ПТРК FGM-148 Javelin та для ПЗРК FIM-92 Stinger. Багато зразків зброї Raytheon гарно зарекомендували себе під час поточної російсько-української війни.

Крім того, Raytheon, через свій бізнес-підрозділ Pratt & Whitney, відповідає за виготовлення двигунів для майже усіх бойових, транспортних та допоміжних літаків Повітряних сил США. Двигуни Pratt & Whitney використовують такі літаки як F-35 Lightning II, F-22 Raptor, F-15 Eagle, F-16 Falcon, F117, C-17 Globemaster III, E-3 AWACS, E-8 Joint STARS, стратегічний бомбардувальник B-52, літак-танкер KC-135 та багато інших.

Основний бойовий танк M1A2 Abrams SEPv3 з двигуном Avco-Lycoming AGT1500, полігон Бемово Піске, Польща, 2024 рік Спеціаліст Калі Ектон

Країна США

Рік заснування 1906

Ринкова капіталізація $153,59 млрд

Honeywell Heating Specialty Company була заснована в 1906 році та пропонувала ртутні теплогенератори, винайдені Марком К. Ханівеллом. Під час Другої світової, як і багато інших американських компаній, Honeywell почала працювати для фронту. Компанія виготовляла танкові перископи, стабілізатори для камер, а також автопілот Honeywell C-1, той самий, який стояв на бомбардувальниках Boeing B-29 Superfortress "Enola Gay" та "Bockscar", що скинули ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі у 1945 році. Власне успіх автопілотів C-1 і змусив Honeywell створити авіаційний підрозділ, який пізніше брав участь в оснащені першого американського підводного атомного човна USS Nautilus (SSN-571).

У 1955 році, Honeywell разом з тією самою Raytheon створила комп'ютерний підрозділ, який мав конкурувати з IBM. Компанія придбала комп'ютерні підрозділи фірм Computer Control Corporation, General Electric та Xerox Data Systems та випускала майнфрейми.

Зараз Honeywell випускає пристрої для космічної промисловості, турбінні двигуни, допоміжні силові установки, гіроскопи, гальма, колеса, системи штучного бачення, погодні радари та авіоніку для військових та цивільних літаків, композитні матеріали для броні тощо. Найвідоміші продукти Honeywell – газотурбінний двигун Avco-Lycoming AGT1500 для танків M1 Abrams; турбовентиляторний двигун F124/125 (Aermacchi M-346, Aero L-159 Alca); броня Spectra Shield; двигуни для гелікоптерів Lycoming T53/T55 (Bell UH-1H Huey, Boeing CH-47 Chinook та багато інших).

Хорватські винищувачі Dassault Rafale F3-R з двигунами Snecma M88, аеропорт Загреба, 2024 рік Міністерство оборони Хорватії

Країна Франція

Рік заснування 1905

Ринкова капіталізація $137,06 млрд

Найстаріша компанія у складі Safran Group, виробник авіаційних двигунів Gnome, була створена ще у 1905 році. Двигунами Gnome, Le Rhône та Gnome et Rhône були оснащені під час Першої світової війни майже усі бойові літаки Антанти. У 1945 році Gnome et Rhône була націоналізована і перетворилась на Snecma (зараз Safran Aircraft Engines). Сучасна Safran Group з'явилася у 2005 році після злиття Snecma та Sagem (електроніка, телекомунікації).

Зараз до Safran Group входять: Safran Aircraft Engines (двигуни для цивільних та військових літаків), Safran Helicopter Engines (двигуни для гелікоптерів), Safran Aero Boosters (компоненти для літаків та ракет), Safran Transmission Systems, Safran Landing Systems (найбільший у світі виробник авіаційних шасі), Safran Electronics & Defense (оптоелектроніка, інерційна навігація) та виробник космічних ракет та ракетних двигунів ArianeGroup (50%).

Safran виробляє двигуни EuroProp TP400-D6, Snecma M53 (винищувач Dassault Mirage 2000), Snecma M88 (винищувач Dassault Rafale), RTM322 (ударний гелікоптер AgustaWestland Apache), Arrano (Airbus Helicopters H160), Aneto (AgustaWestland AW149), ракети-носії Ariane 6, а також інерційну систему навігації SAGEM Sigma 30, що встановлюється майже ну всі сучасні артилерійські системи (CAESAR, M270 MLRS, Archer, PzH2000 та інші).

Винищувач Lockheed Martin F-22 Raptor. Академія Повітряних сил США, Колорадо-Спрінгс, США, 2024 рік Повітряні сили США, Тревор Коклі

Країна США

Рік заснування 1917

Ринкова капіталізація $109,16 млрд

Lockheed Martin Corporation з'явилася на світ 15 березня 1995 року після злиття авіакосмічних компаній Lockheed Corporation та Martin Marietta. А ось складові частини цього союзу були створені набагато раніше. Lockheed Corporation була заснована Алланом Локхідом та Джеком Нортропом у 1926 році. У 1939 році Нортроп створить власну компанію, конкурента Lockheed – Northrop Corporation. Одна з частин Martin Marietta – The Martin Company була заснована в 1917 році, інша, American-Marietta Corporation – у 1940 році.

Lockheed Martin не потребує презентації. Це такі легендарні літаки як P-38 Lightning, U-2, SR-71 Blackbird, C-130 Hercules, F-117 Nighthawk. Ну і, звісно ж, винищувачі п'ятого покоління Lockheed Martin F-22 Raptor та Lockheed Martin F-35 Lightning II. А також ядерні міжконтинентальні балістичні ракети підводного базування Trident, супутники розвідники, цивільні та військові гелікоптери (через Sikorsky Aircraft). Крім того, Lockheed Martin – це ще і розвідувальні супутники серій KH-9 HEXAGON та KH-11 KENNEN, а також космічний телескоп Hubble на решту.

Щодо Martin Marietta, то свого часу вона відповідала за значну частину ядерного арсеналу США. Саме ця компанія створила балістичні ракети середньої дальності Pershing та Pershing II, якими наприкінці Холодної війни лякали СРСР; МБР LGM-118 Peacekeeper (12 окремих боєголовок), ракету для ПТРК FGM-148 Javelin, а також космічні ракети-носії серій Titan (1957–2005) та Atlas (1957–2025).

Українська БМП Marder 1A3 під час навчання, 2024 рік Міністерство оборони України

Країна Німеччина

Рік заснування 1889

Ринкова капіталізація $90,25 млрд

Німецька Rheinmetall була створена у 1889 році як Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Corporation для постачання боєприпасів для Німецької імперії, що з'явилась на мапі у 1871 році. Одним з перших технологічних проривів Rheinmetall стало створення у 1896 році скорострільної гармати. Вже у 1914 році компанія стала найбільшим виробником зброї в країні, але після поразки у війні виробництво зброї в Німеччині було заборонено.

Озброєння поновили у 1933 році й до початку Другої світової Rheinmetall знову стала одним з найбільших виробників країни. Компанія використовувала працю полонених, а її фабрики багаторазово ставали цілями налетів авіації союзників. 30 червня 1945 року Rheinmetall була майже закрита, у її штаті залишилось лише декілька робітників, фабрики було зруйновані або розібрані. Після відновлення Бундесверу в 1955 році Rheinmetall моментально відновила роботу, почавши з виробництва кулеметів MG 3.

Зараз Rheinmetall відома як виробник боєприпасів; БМП Marder, Lynx та Puma, БТР TPz Fuchs; гармат, у тому числі 155-мм гаубиць FH70, 120 мм гармат танку Leopard 2 та автоматичних гармат для систем ППО; військових авто (сумісно з MAN), дизельних корабельних двигунів тощо. Представники Rheinmetall неодноразово висловлювали побажання відкрити виробництво в Україні.

Ударна субмарина USS Minnesota (SSN 783) класу Virginia, Військово-морська база Гуам, 2024 рік Старшина 1-го класу Джастін Волперт

Країна США

Рік заснування 1899

Ринкова капіталізація $79,01 млрд

General Dynamics починалась у 1899 році як Electric Boat Company (зараз General Dynamics Electric Boat). Саме ця компанія побудувала перший підводний човен США – USS Holland (SS-1) (1900) і з того часу будує для ВМС країни усі субмарини, включаючи атомні підводні човни з балістичними ракетами класу Ohio (один з головних компонентів ядерної тріади США), ударні човни класів Los Angeles, Virginia та Seawolf. Понад 125 років на службі підводному флоту!

General Dynamics з'явилась у 1952 році, після придбання канадського авіавиробника Canadair та перейменування спільного підприємства. У 1954 році компанія додала до підрозділів ще одного авіавиробника – американську Convair. Захоплення General Dynamics авіацією тривало до середини 1980-х. За цей час компанія створила такі відомі винищувачі як F-111 Aardvark та власно F-16 Fighting Falcon (зараз Lockheed Martin), а пізніше вирішила сконцентруватися на наземних системах під наглядом General Dynamics Land Systems.

Власне General Dynamics Land Systems – це основні бойові танки M1 Abrams та Leopard 2E (вироблявся в Іспанії General Dynamics Santa Bárbara Sistemas), родини бойових броньованих машин LAV, Stryker та Mowag Piranha, інженерні машини Buffalo MPV, бронеавтомобілі Cougar, перспективний легкий танк Griffin та багато іншого.

Український основний бойовий танк Challenger 2, 2024 рік 82-га окрема десантно-штурмова бригада

Країна Велика Британія

Рік заснування 1828

Ринкова капіталізація $75,81 млрд

BAE Systems відносно молода компанія, створена у 1999 році шляхом об'єднання British Aerospace та Marconi Electronic Systems, але її складові… Marconi Electronic Systems заснована тим самим "батьком радіо" Гульєльмо Марконі ще у 1897 році під назвою The Wireless Telegraph & Signal Company. А якщо відслідковувати коріння British Aerospace, то найстарішою компанією, що увійшла до неї під час численних об'єднань та націоналізацій, буде Vickers Limited (броня, корабельні гвинти, бойові кораблі, артилерія), створена у… 1828 році. Взагалі-то у складі British Aerospace поступово опинилися майже усі авіавиробники Великої Британії.

Станом на зараз BAE Systems через свій американський підрозділ BAE Systems Inc. є найбільшим зовнішнім партнером оборонної промисловості США, наприклад, найбільшим партнером у виробництві винищувачів F-35. А разом і європейських винищувачів Eurofighter Typhoon. Плюс BAE залучена до розробки винищувачів 6-ого покоління Tempest, тобто зараз вже Global Combat Air Programme.

Крім того, компанія (BAE Systems Submarines) є основним виробником підводних човнів Королівського флоту, включаючи атомні субмарини класів Triumph та Astute; бойових кораблів (BAE Systems Maritime – Naval Ships) зокрема авіаносців класу Queen Elizabeth, міноносців класу Type 45, корветів класу Khareef й Bung Tomo та багатьох інших.

А на додаток BAE Systems – це ще і БМП M2/M3 Bradley та FV510 Warrior, локалізовані M113, основний бойовий танк Challenger 2, радари, ракети, навігаційне обладнання тощо.

Стратегічний бомбардувальник невидимка Northrop B-2 Spirit, авіабаза Вайтмен, 2025 рік Штаб-сержант Джошуа Гастінгс

Країна США

Рік заснування 1929

Ринкова капіталізація $72,47 млрд

Northrop та Grumman злилися в Northrop Grumman у 1991 році. Власне створену у 1939 році колишнім працівником Lockheed Джеком Нортроп Northrop Corporation ми вже згадували, а Grumman Aircraft Engineering Corporation була заснована Лероєм Грумманом ще раніше, у 1929 році.

Наймасовіші літаки Northrop – легкий винищувач F-5 та тренувальний літак T-38 Talon, виготовлено 2 246 та 1 146 машин відповідно. А найвідоміший сучасний – стратегічний бомбардувальник невидимка Northrop B-2 Spirit, той самий, що брав участь в нещодавньому ударі по Ірану.

Grumman відомий завдяки винищувачам та торпедоносцям часів Другої світової, наприклад, F6F Hellcat (виготовлено 12 275 таких літаків), а також багатоцільовому морському винищувачу зі змінною геометрією крила F-14 Tomcat. Крім того, саме Grumman проєктував та будував посадкові місячні модулі програми Apollo.

Об'єднана Northrop Grumman виготовляє фюзеляжі для F-35 Lightning II та F/A-18 Super Hornet, літаки спостереження Grumman E-2 Hawkeye та висотні розвідувальні дрони MQ-4C Triton та RQ-4 Global Hawk, радари, супутники, вантажний космічний корабель Cygnus. Компанія бере участь у створенні ракет-носіїв Space Launch System для місячних місій Artemis, балістичної міжконтинентальної ракети наступного покоління LGM-35 Sentinel (має стати на чергування у 2030 році), та стратегічного бомбардувальника наступного покоління B-21 Raider.

Український бронеавтомобіль Bushmaster PMV, 2022 рік Світлана Кирган / Інформаційне агентство АрміяInform

Країна Франція

Рік заснування 1893

Ринкова капіталізація $60,69 млрд

Французька Thales Group починалась як Compagnie Française Thomson-Houston у 1893 році. У 1968 році вона об'єдналася з Compagnie générale de la télégraphie sans fil (заснована у 1919 році, раніше Société française radio-électrique), яка доклалася до створення радіотелеграфу, радіотрансляції, радара, телебачення та інших повсякденних зараз речей. Об'єднана компанія отримала назву Thomson-Brandt, а у 2000 році була перейменована на Thales, на честь грецького математика, астронома та філософа Фалеса Мілетського (626/623 –548/545 до н.е.).

Thales Group бере участь у спільних підприємствах з Raytheon Systems, BAE Systems, Leonardo та з іншими відомими виробниками зброї. Наприклад, має 67% акцій Thales Alenia Space, яка виробляє супутники спостереження та наземну інфраструктуру для них, а також супутники європейської навігаційної системи Galileo. Крім того, Thales разом з BAE Systems брала участь у створенні британських авіаносців класу Queen Elizabeth. Компанії належить австралійський виробник БТР Bushmaster та Hawkei (зараз Thales Australia).

Thales Air Defence виробляє ПТРК NLAW, ПЗРК Crotale, Javelin (не плутати з ПТРК FGM-148 Javelin) та Starstreak, ліцензійні авіаційні ракети AGM-114 Hellfire та ракети для гелікоптерів Martlet; Thales Defense & Security розробляє військові засоби зв'язку; Thales Underwater Systems сонари та комунікаційні системи для підводних човнів; мобільні радари серії Ground Master та багато іншого.

Бізнес джет Bombardier Global 6500 перероблений L3Harris Technologies для виконання місій з розвідки та спостереження, 2025 рік L3Harris Technologies

Країна США

Рік заснування 1895

Ринкова капіталізація $47,14 млрд

Як і багато сучасних компаній, L3Harris – це продукт злиття, у даному випадку L3 Technologies (1997) та Harris Corporation (спочатку Harris Automatic Press Company, 1895). Об'єднання відбулося лише у 2019 році, тож формально це наймолодша компанія у переліку.

Harris Automatic Press Company 60 років виробляла машини для друку, але з 1957 року, після придбання Gates Radio, почала виготовляти електроніку, а пізніше чіпи, мікрокомп'ютери та програмне забезпечення, у тому числі для систем безпеки, тренування, обробки даних, професійних авіасимуляторів тощо. L3 Technologies спеціалізувалася на системах спостереження та розвідки, керування та комунікаціях.

Сучасна L3Harris продовжує займатися продуктами для розвідки, комунікації, бойової обізнаності, контролю поля бою, тренування, системами нічного зору тощо. Плюс антенними системами усіх типів, аналізом супутникових даних, системами електронної боротьби і таким іншим. Крім того, L3Harris належить легендарний виробник ракетних двигунів Aerojet Rocketdyne, який розробляв двигуни для ракет-носіїв Saturn V, космічних човників Space Shuttle, а зараз бере участь у роботі над Space Launch System.

Індійські винищувачі HAL Tejas виробництва Hindustan Aeronautics Limited, 2021 рік Міністерство оборони Індії

Інші великі обороні компанії

11. Hindustan Aeronautics (Індія) – $38,16 млрд

12. Bharat Electronics (Індія) – $36,25 млрд

13. Leonardo (Італія) – $32,54 млрд

14. Kongsberg Gruppen (Норвегія) – $31,36

15. SAAB AB (Швеція) – $28,28 млрд

16. Dassault Aviation (Франція) – $27,81 млрд

17. Elbit Systems (Ізраїль) – $20,74 млрд

18. Aselsan (Туреччина) – $17,07 млрд

19. Hensoldt (Німеччина) – $12,56 млрд

20. Leonardo DRS (США) – $11,99 млрд

21. AeroVironment (США) – $11,50 млрд

22. Huntington Ingalls Industries (США) – $9,66 млрд

23. Bharat Dynamics (Індія) – $8,42 млрд

24. LIG Nex1 (Південна Корея) – $8,38 млрд

25. Indra Sistemas (Індія) – $7,34 млрд