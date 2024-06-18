Нові продукти Acer для бізнесу та не тільки

У цьому матеріали ми продовжуємо ділитися інформацією з бізнес-презентації Acer EMEA. І якщо попередня частина була більшою мірою присвячена загальним концепціям діяльності компанії, то тут ми зосередимося на нових продуктах. Станом на сьогодні, бізнес-портфоліо компанії Acer містить у собі чотири основні категорії товарів:

Мобільні пристрої: ноутбуки та хромбуки;

Стаціонарні пристрої: десктопи, All-in-One, хромбокси та робочі станції;

Периферію: монітори та проєктори;

Аксесуари.

У своїй бізнес-діяльності Acer має шість головних напрямків, у рамках яких створюються нові продукти. Серед них: 1. Екологія, 2. Охорона здоров’я, 3. Цифрова інформація, 4. Освіта, 5. SpatialLabs, 6. Штучний інтелект. Поглянемо, що тут є нового.

1. Екологія

Продукти Acer виготовляються з фокусом на екологію. Починаючи з етапу виробництва (а 75% викидів вуглецю в середньому з’являються саме на цьому етапі), завершуючи етапом повторного перероблення утилізованих продуктів. Тому на виробництві впроваджуються «зелені» технології (кількість викидів зменшується на 30%), корпуси пристроїв виготовляються з переробленого пластику, а пакування повністю придатне до повторної перероблення.

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Найбільш “зеленою” лінійкою в асортименті можна вважати продукти серії Vero.

2. Охорона здоров’я

Сфера охорони здоров’я в усьому світі драматично змінюється. Сильний вплив на неї вчинили як останні світові епідемії, так і загальне старіння населення. Наприклад, якщо у 2012 році у Європі на 4 здорових людей припадав 1 хворий або пенсіонер, то у 2050 це співвідношення становитиме 2:1.

Відповідно, лікарям потрібні інструменти для роботи, які забезпечують швидку та безпечну обробку інформації, а також можливість захищеного обміну нею, незалежно від місця перебування. Щоб полегшити роботу медичних працівників Acer пропонує свої моделі-трансформери Chromebook Spin 512 та Chromebook Spin 714, як альтернативу для стаціонарних робочих місць. Це відносно недорогі пристрої, які можуть допомогти впоратися з потоком документації, забезпечити мобільність та доступ до можливостей корпоративного рівня, як то хмарної інфраструктури, біометричної ідентифікації, системи безпеки та захищених відеоконференцій.

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Chromebook Spin 512

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Chromebook Spin 714

Технічні характеристики:

3. Цифрова інформація

Ринок цифрової інформації поступово зростає. Зокрема, очікується, що у зрізі цифрових інформаційних панелей у найближчі кілька років він виросте до $30,5 млрд, завдяки розширенню транспортного, ресторанного та готельного бізнесів. Щоб задовольнити цей попит, компанія Acer пропонує компактні комп’ютери. Однією з таких новинок є Acer Chromebox Mini CXM1, розроблений, щоб керувати системами цифрових панелей.

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Ця мініатюрна система без вентилятора може підключатися одночасно до трьох дисплеїв через 2 порти HDMI 1.4b та 1 порт USB Type-C. Пристрій оснащений п’ятьма портами USB 3.1, комбінованим 3,5-мм аудіовходом, бездротовим зв’язком Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 та портом Gigabit Ethernet. В середині знаходиться процесор Intel Celeron N, до 16 ГБ пам’яті LPDDR4X, накопичувач eMMC об’ємом до 128 ГБ. Блок живлення зовнішній. У комплекті є кріплення VESA, клавіатура та миша. Працює пристрій, як зрозуміло з назви, під керуванням ChromeOS.

Для підключення до Chromebox Mini CXM1 в асортименті компанії Acer є моделі широкоформатних дисплеїв для різних сфер застосування: серія DV – для цілодобового відображення інформації та рекламування; серія DV5K – екрани великого формату 4K для привернення уваги; сенсорні дисплеї та інтерактивні дошки – для показу освітніх матеріалів, презентацій і спільних проєктів; серія DT – розширювані відеостіни для створення ефекту присутності; а також пристрої серії DW, які завдяки своєму витонченому корпусу та тонкій рамці можуть використовуватися в інсталяціях із послідовним з’єднанням.

4. Освіта

Оскільки цифрова трансформація освіти триває, компанія Acer послідовно впроваджує інновації, які розширюють можливості як для викладачів, так і для учнів. Партнерська освітня програма почалась більше ніж 10 років тому. За ці роки компанія збирала відгуки навчальних закладів, поступово впроваджуючи рішення для них у своїх продуктах.

У 2024 році запит надійшов на підтримку ШІ у галузі освіти. З цією технологією компанія Acer прагне зробити процес навчання більш продуктивним, індивідуальним та безпечним, ніж раніше.

Ці якості втілюються у новому Chromebook Plus Spin 714 із вбудованою програмою генеративного штучного інтелекту від компаній Google та Adobe, доступному для освітніх закладів і комерційних клієнтів. У ньому також наявні програми Chrome Enterprise Upgrade і Chrome Education Upgrade. Вони дають можливість ІТ-відділам простіше реєструвати пристрої, інтегрувати інфраструктуру, налаштовувати розширені параметри безпеки й забезпечувати захист даних і програм з вбудованим антивірусом. Школи можуть вільніше керувати своїм середовищем ChromeOS, залежно від індивідуальних потреб кожного учня та вчителя.

Ноутбук має алюмінієвий корпус, шарнір, що дозволяє розгортати дисплей на 360 градусів, акумулятор зі швидким заряджанням, якого вистачає на 10 годин роботи. Сенсорний 14″ дисплей роздільної здатності 1920×1200 пікселів демонструє охоплення 100% колірного простору sRGB. Також він захищений покриттям Antimicrobial Corning Gorilla Glass. Мультимедіа складається з вебкамери QHD (1440p), подвійних мікрофонів та спрямованих догори динаміків DTS Audio. Для бездротового зв’язку є Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1. У набір портів входить HDMI 2.0, два USB Type-C з технологією Thunderbolt 4 та один порт USB Type-A. А стилус ховається всередині корпусу.

5. SpatialLabs

У лінійку SpatialLabs на цей момент входять монітори та ноутбуки, оснащені екраном, спроможним без стереоскопічних окулярів показувати користувачу реалістичний 3D контент.

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Технологія базується на специфічному прошарку екрана, який відхиляє промені від зображення під певним кутом, залежно від того, куди саме та звідки на нього дивиться користувач. Напрям погляду відстежують дві вбудовані камери.

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Ці пристрої розраховані у першу чергу на роботу зі стандартними застосунками в індустрії створення об’ємної графіки. Та призначені для дизайнерів, розробників, архітекторів, медиків та студентів відповідних спеціальностей. Цілком справедливо слід зазначити, що ігри на цих екранах виглядають також дуже гарно та створюють повний ефект занурення в атмосферу.

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А щоб користувачі мати можливість не тільки опрацьовувати 3D контент, але й створювати його, Acer випустила нову стереоскопічну камеру SpatialLabs Eyes. Вона розроблена для фотографів, щоб знімати дивовижні об’ємні кадри та переглядати їх на сумісних 3D пристроях. Камера має роздільну здатність 8 мегапікселів на кожну з двох лінз, вбудоване дзеркало для селфі та захищений від поганих погодних умов корпус, а також пропонує можливості автоматичного та сенсорного фокусування, електронну стабілізацію зображення (EIS) і ручний режим для більш досвідчених фотографів. Камера дозволяє проводити трансляції у реальному часі, розповідати історії та ділитися 3D-контентом на різних платформах, а також здійснювати 3D-відеодзвінки високої роздільної здатності в Teams, Zoom і Google Meet.

6. Штучний інтелект

Адаптація штучного інтелекту на апаратному рівні — це перспективний ринок, до якого долучився й Acer з випуском нової серії ноутбуків з ШІ TravelMate P4 та P6. Вони оснащені процесорами з вбудованим модулем NPU (нейропроцесором), ШІ Copilot, модулем TPM 2.0, шторками камери та сканерами відбитка пальців для безпеки та набором рішень від Acer для комерційного менеджменту. Збудовані вони відповідно до стандарту MIL-810H, оснащені витривалими акумуляторами зі швидкою зарядкою та мають ряд екологічних сертифікатів.

Сучасна серія TravelMate з ШІ охоплює чотири нові моделі:

Ноутбук Acer TravelMate P6 14 (TMP614-73) з процесором лінійки Intel Core Ultra 7 та програмно-апаратним комплексом Intel vPro і вбудованою відеокартою серії Intel Graphics. Ноутбук постачається з 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та PCIe SSD накопичувачем місткістю до 1 ТБ (в максимальній комплектації. Пристрій вирізняється тривалою роботою від акумулятора та 14″ OLED екраном з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів та відтворенням 100% колірного простору DCI-P3 (є варіант і з сенсорним екраном). Бездротовий зв’язок представлено стандартами Wi-Fi 7 й Bluetooth версії 5.3. Роз’ємі підтримують протокол Thunderbolt 4.

Універсальний ноутбук Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-54) “2-в-1″ легко трансформується у планшет. Пристрій важить 1,49 кг при товщині у 21,9 мм. Процесор Intel Core Ultra 7 165U із вбудованою відеокартою, відповідає специфікації Intel vPro Enterprise. Витривалий акумулятор має режим швидкого заряджання. Сенсорний екран 14” (1920×1200) має тонку рамку. Бездротовий модуль зв’язку відповідає стандарту Wi-Fi 6E. Альтернативно підтримується 4G LTE.

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Продуктивний ноутбук Acer TravelMate P4 16 (TMP416-53) з процесорами лінійки Intel Core Ultra, відповідає специфікації Intel vPro Essentials. На борту є оперативна пам’ять DDR5 обсягом до 64 ГБ, PCIe SSD накопичувач місткістю до 1 ТБ, потужний акумулятор і встановлена програма Intel Unison. 16″ дисплей з вузькою рамкою має роздільну здатність 1920×1200 пікселів.

Класичний ноутбук Acer TravelMate P4 14 (TMP414-42-TCO) побудований на процесорах серії AMD Ryzen Pro 8000, що мають до ядер Zen 4. Ноутбук може бути оснащений оперативною пам’яттю DDR5 обсягом до 64 ГБ, швидким твердотілим накопичувачем об’ємом до 1 ТБ і надзвичайно містким акумулятором. Також пристрій підтримує пакет засобів Enterprise Mobility Management від компанії AMD.

Ноутбуки у новій лінійці TravelMate постачаються з програмами Acer TravelMateSense й Acer Experience Zone, призначених для налаштування, оптимізації та керування ПК за допомогою ШІ. Також є графічний редактор Acer LiveArt. Для зв’язку встановлені пакети технологій Acer PurifiedView 2.0 та Acer PurifiedVoice. Підприємцям сподобаються функції програми TravelMateSense, Acer Office Manager та Acer ProShield Plus, які дають змогу безпечно організувати роботу невеликого офісу.

Для тих, кому не потрібна уся функціональність Windows, але є необхідність взаємодії з хмарними технологіями Cloud Workplace, компанія Acer пропонує нові бізнес-ноутбуки на ChromeOS. Зокрема Chromebook Plus Enterprise 515 (CPE595-2/T) та Chromebook Plus Enterprise Spin 514 CP514-4HN, які постачаються з розблокованими бізнес-можливостями ChromeOS Enterprise.

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Обидві моделі мають інструменти для відеозв’язку на базі штучного інтелекту Google, доступ до файлів онлайн та офлайн з File Sync, кращий у класі захист від нових загроз завдяки багаторівневому шифруванню, захист від крадіжок пристрою, даних й ідентифікаторів та автоматичне оновлення. Вони мають IPS дисплеї розміру 15,6″ (FullHD) та 14″ (WUXGA) відповідно, та працюють на процесорах Intel Core 150U з 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X. Chromebook Plus Spin 514 має сенсорний екран з антимікробним покриттям Antimicrobial Corning Gorilla Glass, планшетний режим, та підтримує стилус USI. Міцні алюмінієві корпуси пристроїв виготовлені відповідно до стандарту MIL-STD 810H. Клавіатури мають підсвітку. Акумулятора с з можливістю швидкого заряджання вистачає на 10 годин роботи. Бездротовий зв’язок забезпечується по технології Wi-Fi 6E, а серед зовнішніх портів є HDMI та два USB Type-C.