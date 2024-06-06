Як працює бізнес компанії Acer в EMEA

22 травня 2024 року у штаб-квартирі європейського відділення Acer (Біоджіо, Швейцарія) відбулась пресконференція, присвячена EMEA бізнес-стратегії компанії. Доповідачі розказали учасникам про історію та поточний стан справ. І поділилися своїм баченням основних принципів, засобів та концепцій, актуальних в умовах сучасної комерційної діяльності. Основними спікерами були: Еммануєль Фромонт (корпоративний віцепрезидент, та голова Acer EMEA), Массіміліано Россі (віцепрезидент Acer EMEA, голова відділу продуктів для бізнесу, комерційного та клієнтського сервісів) та Крістіна Пез (комерційний директор в Acer EMEA з продажів та маркетингу).

Коротка історична довідка. Компанія з’явилася в 1976 році під назвою Multitech International. У 1987 вона змінює назву на Acer. Ще через десять років Acer придбала у компанії Texas Instruments бізнес та бренд ноутбуків Extensa та TravelMate, що дозволило їй увійти до числа найбільших світових виробників ПК. Товари випускаються на контрактованих фабриках, за ODM проєктами. Відтоді, вже майже п’ятдесят років поспіль, вони постійно адаптують та розширюють асортимент своєї продукції відповідно до актуальних викликів часу. Поточна бізнес-модель Acer побудована на непрямих каналах дистрибуції, широкому портфоліо продуктів, сервісі, простих та ефективних інструментах продаж.

Наведемо трохи сухих цифр:

Консолідовані доходи компанії за минулий рік склали 241 мільярд тайванських доларів (що рівноцінно приблизно 7,5 мільярдів доларів США);

Штат компанії складає понад 7700 співробітників;

Продукція представлена більше ніж у 160 країнах світу;

У світі налічується близько 95 тисяч точок продажів;

70% бізнесу складає напрямок персональних комп’ютерів;

Останні 10 місяців усі показники компанії зростають.

Бізнес статистика щодо регіону EMEA: його внесок у загальний дохід компанії складає 24,7%. В штаті налічується приблизно 2000 працівників. Загалом у регіоні є 26 офісів продажу, 8 сервісних центрів, 10 кол-центрів та один логістичний склад у Нідерландах.

Центральне ядро бізнесу Acer складається зі споживчих ПК пристроїв. До нього додається широка та не усім помітна сфера індустріальних рішень для науки, виробництва та медицини. І новим напрямком розвитку є продукти lifestyle – в основному електромобільні засоби як то самокати, велосипеди та скутери. В регіоні EMEA всі продажі здійснюються опосередковано через партнерів, яких загалом налічується більше як 35 тисяч, у більш ніж 50 країнах.

Головна цінність своїх продуктів Acer визначає двома факторами – інноваційними технологіями та сталою екологічністю. До першої категорії відносяться такі актуальні зараз технології як “зелений” дизайн (тобто використання перероблюваних матеріалів), стійка до зносу конструкція пристроїв, технології, що спираються на використання штучного інтелекту (PurifiedVoice, PurifiedView, TravelMate Sense), окремо можна відзначити набір технологій та застосунків, призначених для збереження зору, комерційні технології (OfficeManager, ProShielPlus, Commercial BIOS) та новітні 3D рішення від SpatialLabs.

Для підтримання сталої екологічності бізнесу, Acer виготовляє корпуси своїх пристроїв з переробленого пластику (до 60% складу), що дає змогу знизити попит на первинну сировину. Також використовуються повністю придатні до вторинного перероблювання пакувальні матеріали. Друк здійснюється із застосуванням нетоксичних речовин. Пристрої можна розібрати, відремонтувати й модернізувати. Це збільшує строк їхньої служби та зменшує обсяг електронних відходів.

Бізнес Acer побудований на п’яти основних підходах. До них входить:

Екологічність. Відповідальні постачальники та партнери сприяють замкнутому економічному циклу виробництва, підтримки та екологічної утилізації товарів. Широке портфоліо продуктів. В асортименті є не тільки товари, але й програми та сервіси, та повний їх супровід. Партнерська екосистема. Реалізація товарів відбувається виключно через екосистему партнерів, що дозволяє ефективно створювати рішення для задоволення специфічних потреб. Сервісна підтримка. Компанія Acer володіє розгалуженою сіткою власних сервісних так кол-центрів. Надає розширену гарантію, ремонт, або заміну. Підписка на сервіс. Надання у користування техніки та послуг здійснюється на основі моделі підписки, що зменшує “загальну вартість володіння” та сприяє замкнутому економічному циклу з меншою кількістю незворотних витрат та відходів.

Фокус продажів орієнтований на чотири сектори:

Малий та середній бізнес (Win-системи, продуктивність, безпека, гібридна та віддалена робота, екологічність, технології ШІ);

Хмарний бізнес середнього розміру (публічні працівники, медицина, кіоски);

Публічний сектор (урядові організації, муніципалітет, місцеві адміністрації);

Освіта (шкільна освіта, пристрої для вчителів, вища освіта, лабораторії).

Канали продажів у Європі за обсягом розподіляються у співвідношенні 60% на 40%. На перші 60% припадають керовані партнери (близько 5 тисяч) з різними рівнями партнерських програм. Решта 40% складається з великої кількості окремих продавців (більше ніж 30 тисяч точок).

Партнерські програми сертифікації (Synergy) керованих партнерів поділяються на платиновий рівень (компанії та урядові організації з 500 співробітників та більше), золотий рівень (від 100 до 499 співробітників) та авторизований рівень (малі компанії на 10-99 людей, SOHO сегмент та бізнеси від 1 до 9 людей). Окремо існують програми для освітніх партнерів та хмарних сервісів. В кожній з програм є звичайний та преміум рівень співробітництва.

Щодо інструментів каналів збуту, то окрім звичних засобів на кшталт лідогенерації та заохочувальних програм, використовується послуга “розумного фінансування” та “пристрій Acer як послуга”. Вони забезпечують гнучкий підхід до регулювання необхідної кількості IT-пристроїв, у використанні клієнтами. Це сприяє зменшенню “вуглецевого сліду” та обсягу електронних відходів, коли настає час заміни пристроїв А також сприяють зміцненню довготривалих відносин із партнерами зі збуту та кінцевими користувачами.

Безпосередня підтримка продуктів також має комплексний характер. По них забезпечуються тренінги та демонстраційні програми. З боку сервісу клієнти мають 100% гарантію повернення вкладених коштів, розширену гарантію на пристрої та додаткові сервісні послуги. А найцікавіший варіант послуги, яку пропонує Acer, це Trade-in Express. Клієнти можуть повертати свої старі пристрої, вони миттєво оцінюються, надаючи еквівалентну знижку під час придбання нового продукту.

Чималу ставку у створенні лояльності клієнтів Acer робить на мережу власних сервісних центрів. Вони повністю знаходяться у власності та під контролем компанії. Це дозволяє своєчасно реагувати на вимоги ринку, оптимізувати процес ремонту та контролювати його якість.

Екологічний бізнес поступово стає окремим самостійним напрямком діяльності для Acer. Для здійснення ремонту, обслуговування та повторного перероблювання широкого асортименту різноманітних товарів (не тільки від Acer) за концепцією white label, у 2023 році було створене незалежне дочірнє підприємство Enfinitec. У цій фірмі вже працює понад тисячу осіб і вона має вісім представництв у найбільших країнах Європи.

Це був короткий огляд сучасної бізнес-моделі компанії Acer в регіоні EMEA. Детальніше ознайомитися з поточним асортиментом продукції виробника для бізнес-користувачів та новинками можна буде незабаром у наступному матеріалі.