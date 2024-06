Літо у розпалі, і цей сезон, як завжди, не вирізняється гучними релізами ігор. Ми сподівалися побачити серед літньої спеки другу частину легендарної морозної стратегії Frostpunk, але її перенесли на вересень. Однак, цього липня є кілька нових проєктів, які варті уваги.

Серед них, наприклад, ZOMBIE RAID: No One Survives – український проєкт про виживання у світі, повному зомбі, продовження легендарного MOBA-бойовика SMITE, нова частина менеджера Formula 1, цікава адвентюра-детектив Nobody Wants to Die та меланхолійний симулятор садівницького життя Garden Path.

Дата виходу 10 липня 2024

Жанр кооперативний шутер, рольова гра

Платформи Windows, Android, iOS

Багатокористувацький шутер з видом від третьої особи, в якому ми повинні виживати у відкритому світі. І світ цей – постапокаліптичні руїни, наслідок людської цікавості. Земля виявилася зараженою загадковою інопланетною речовиною, яку прозвали “зоряним пилом”. Ми граємо за металюдину, якій вдалося вижити та отримати завдяки зоряному пилу надздібності (Shatterline, чи це ти? – прим. ред.).

Разом із друзями або поодинці тут треба виживати: добувати ресурси, будувати укриття, битися з натовпами монстрів та величезними босами, крафтити зброю. А ще – шукати баланс між голодом та хворобами, які викликає заражена їжа та вода, паралельно намагаючись розгадати загадку зоряного пилу.

Дата виходу 12 липня 2024

Жанр симулятор, адвентюра

Платформи Windows

Пригодницький симулятор алхіміка з елементами головоломки та видом від третьої особи у науково-фентезійному світі. Гравець бере на себе роль останнього алхіміка, якому треба створити з нуля лабораторію, добувати ресурси для дослідів, знайомитися з місцевими жителями, ну і головне – вирішувати алхімічні головоломки. Вони поступово ставатимуть все складнішими, а обладнання лабораторії – кращим. А ще у гравця буде ферма, де можна вирощувати всілякі трави для зілля.

Дата виходу 12 липня 2024 (Дочасний доступ)

Жанр онлайн-шутер в ізометрії

Платформи Windows

У липні на нас чекає початок Дочасного доступу до українського проєкту про зомбі-постапокаліпсис. Перед нами – PvP- та PvE-шутер з ізометричною камерою. Гравці вибирають одного із чотирьох персонажів та занурюються у виживання у світі, де багато зомбі, все заражене, але є й ті, хто вижив. Автори обіцяють реалістичну балістику, реалістичне проникнення куль через перешкоди, гнучку систему навичок, різноманітну зброю з можливістю покращення та різні режими гри. Звісно, у грі є українська локалізація.

Дата виходу 17 липня 2024

Жанр платформер, метроїдванія

Платформи Windows, PlayStation 5, Nintendo Switch

Автори мальовничого платформера-метроїдванії Bō: Path of the Teal Lotus знайшли натхнення у японському фольклорі, тож у грі нас чекають йокаї та демони з древніх легенд.

У цьому яскравому, намальованому від руки всесвіті ми граємо за лисоподібного доброго духа Бо, який прийшов на землю з небесного царства, аби втілити в життя прадавнє пророцтво та перемогти демонів. Задля цього у нашого лисенятка є містичні здібності та легендарний посох, що може змінювати форму та отримувати нові властивості. Тут буде велика кількість персонажів, ворожих та дружніх, а також величезні боси. У грі є українська локалізація.

Дата виходу 17 липня 2024

Жанр адвентюра

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Дія нової адвентюри виробництва польської студії Critical Hit Games відбувається у неонуарному Нью-Йорку 2329 року. У цьому похмурому світі людство засвоїло технологію збереження пам’яті та свідомості людини в спеціальних банках і перенос їх у будь-яке тіло. Отже, маємо безсмертя… але лише платне, за підпискою, тож доступне воно лише місцевим елітам.

Детектив Джеймс Карра, за якого ми будемо грати, отримує від свого начальника неофіційну справу – вистежити вбивцю, який влаштував полювання на сильних світу цього, і ця пригода занурює його у вир темних таємниць міської еліти. Гравець у ролі Джеймса буде оглядати місця злочину та за допомогою приладу керування часом і низки поліцейських технологій виявляти докази та відновлювати сцени вбивств.

Дата виходу 18 липня 2024

Жанр рольова гра, soulslike

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Ще одна рольова пригода з елементами soulslike. Дія Flintlock The Siege of Dawn відбувається у відкритому фентезійному світі Кіан, де трапилася серйозна біда. А саме – були відчинені Ворота Смерті, звідти вирвалися боги, причому не ті, які милостиві, та підпорядкована їм армія нежиті, і почали крушити все підряд. Кіан в облозі, місто Світанку близьке до повної руйнації.

Ми граємо за супервоїтельку армії Альянсу Нор Ванек, і її задача дати відсіч богам та холодним воїнам, ну і Ворота закрити не завадило б. Героїні буде допомагати Енкі, магічна істота, схожа на фенька. Аби досягти цілей, героям доведеться досліджувати відкритий світ, наймати союзників, виконувати квести, розвивати зброю і, звісно, багато битися. У бою можна використовувати магію, гранати, зброю ближнього та дальнього бою, а також здібності вашого лисоподібного друга.

Дата виходу 18 липня 2024

Жанр рольовий слешер, адвентюра

Платформи Windows, Xbox Series X|S

Стиль Dungeons of Hinterberg хоча і самобутній, проте трохи схожий на серію Zelda. Хоча б тим, що гравцеві тут доведеться досліджувати численні підземелля та вирішувати там головоломки. Але в цій грі від третьої особи ми знаходимось не у невідомому фентезійному світі, а в австрійських Альпах. Проте за кожним кутом мальовничого села Гінтерберг ховаються монстри, тож нам доведеться опановувати магію, використовувати не лише туристичний гід, але й меч, спускатися з льодовика на сноуборді, проїхатися лісом на зиплайні, а також насолоджуватися кавою на березі озера.

Дата виходу 23 липня 2024

Жанр симулятор, стратегія

Платформи Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S

Нова частина симулятора менеджера команди Formula 1 також побачить світ цього липня. У новому сезоні на гравців чекає 24 етапи перегонів 2024 року. Отже, ваша задача – створити команду мрії, щоб перевершити всіх інших учасників сезону. Гравець тепер може контролювати практично все – параметри боліда, логотипи, костюми, персонал та спонсорів. Розробники впровадили у гру систему ментальності – механіки можуть бути або натхненні, або розчаровані результатами, що залежать від дій гравця. Також у новій версії обіцяють новий формат спринту, покращені візуальні ефекти та стратегічний дрон з камерою.

Дата виходу 30 липня 2024

Жанр action/RPG, MOBA

Платформи Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Пройшло понад 10 років після офіційного релізу на Windows для когось легендарного, але вже точно – успішного MOBA-бойовика SMITE, який зібрав понад 40 мільйонів гравців. Нарешті прихильники гри дочекалися продовження.

Гравець вибирає собі одного з персонажів (божество чи міфічне створіння) та рушає на “катку”. У всіх персонажів є особливості атаки (ближній чи дальній бій) та типи шкоди (магічна або фізична). Є різні типи ігор, але найтиповіша – бій 5 на 5, і у SMITE 2 буде приблизно так само. У другій частині на гравців чекає покращена графіка (Unreal 5 Engine), оновлена система підбору гравців та 5 нових ігрових персонажів на старті.

На жаль, те, що гравець накопичив за довгі роки у першій SMITE, не буде перенесене у другу частину. Проте, якщо ви грали в першу частину, то в сиквелі можете отримати Спадщину богів (валюта магазину, яку ви витратили за час існування облікового запису).

Дата виходу 30 липня 2024

Жанр симулятор, пригода

Платформи Windows, Linux, Mac, Nintendo Switch

Зовнішній світ не дуже добрий до нас в останні роки. Такі ігри, як ця, створені спеціально для того, щоб відволіктися від справжніх проблем і трохи відпочити. У Garden Path ми маємо меланхолійний симулятор садівницького життя. Прогрес у грі відбувається в реальному часі. Тобто навіть коли ви не у грі, час іде, рослини ростуть, дощі йдуть.

За словами розробників, The Garden Path розрахована на короткі ігрові сеанси по 10-30 хвилин на день. Тут можна займатися не лише садівництвом, але й риболовлею, дизайном будинку та різними квестами. А ще тут є цікаві персонажі, з якими ми будемо спілкуватися, та приємна спокійна музика. Якщо у розробників все вийде, матимемо симпатичний та затишний ігровий притулок.

Інші цікаві ігри, що вийдуть у липні 2024 року

The First Descendant – безплатний кооперативний шутер з рольовими елементами. 2 липня (Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S)

FINAL FANTASY XIV: Dawntrail – доповнення до онлайнової “фіналки”. 2 липня (Mac, Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Anger Foot – трешовий інді-шутер та водночас Hack and slash/Beat ’em up, де велику роль грають ваші кросівки та їх використання для пенделів. 11 липня (Windows)

Supernatural – горор-адвентюра та детектив, де потрібно використовувати мікрофон та спілкуватися або битися із привидами залежно від ваших дій. 15 липня (Windows)

Cataclismo – мікс стратегії у реальному часі та Tower Defence у постапокаліптичному світі. 16 липня (Windows)

SCHiM – платформер-головоломка, де ми граємо за тінь, що загубилась. 18 липня (Windows, Linux, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Farlands – симулятор, щось на кшталт Stardew Walley, але на іншій планеті. 24 липня (Windows, Linux, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Stormgate – стратегія у реальному часі, до створення якої доклали руку розробники легендарних Warcraft III та StarCraft II. 30 липня (Windows)