Польська студія-видавець 11 bit studios повідомила, що реліз стратегії про виживання Frostpunk 2 перенесли на два місяці – з 25 липня на 20 вересня 2024 р..

Розробники зібрали відгуки від гравців під час бета-тестування, яке проходило кілька місяців тому та вирішили, що у них ще є сфери, які можна допрацювати, аби покращити фінальний продукт.

11 bit studios також поділилися новими подробицями того, що саме ці два додаткових місяці дадуть їм можливість покращити та зробити. Перша за все це покращення ігрових механік. Взявши до уваги відгуки гравців, розробники покращили зміни температури, більш детальний менеджмент робочої сили, нові ресурси для розширення міста, кращі підходи до боротьби з протестами та інше.

Також розробники покращили користувацький інтерфейс для того, аби гравцям було “важко з рішеннями, а не з інтерфейсом”. Вдосконалили HUD та зробили його більш інтуїтивним та зрозумілим, додали нове меню будівництва разом із п’ятьма новими міськими центрами, покращили ясність, читабельність та інше.

Крім вдосконалення вже наявних у Frostpunk 2 функцій, розробники також додали нову – Zoom Stories, яка дозволить розглядати жителів міста зблизька. Щоб дати гравцям можливість прив’язатися до індивідуальних персонажів та бути ближчими з ними.