У неділю, 31 березня, відбувся фінал першого чемпіонату світу з Counter-Strike 2 – PGL Major Copenhagen. У гранд-фіналі українська команда NAVI обіграла FaZe Clan із рахунком 2:1 та посіла перше місце, заробивши $500 тисяч.

Це був перший мейджор NAVI після зміни складу, до якого увійшло 3 європейські гравці. Зараз колектив складається з двох українців, b1t та w0nderful, литовця jL, фіна Aleksib та румуна iM.

YOUR PGL Major Copenhagen 2024 CHAMPIONS! pic.twitter.com/p9buvHfl25 — NAVI (@natusvincere) March 31, 2024

Колектив FaZe Clan посів друге місце на турнірі, заробивши $170 тисяч, а 3-4 місце посіли команди Team Vitality та G2 Esports, кожна з яких отримала по $80 тисяч.

Окрім значної перемоги для української кіберспортивної організації, PGL Major Copenhagen зі Counter-Strike 2 також встановив рекорд за кількістю глядачів на україномовних трансляціях. Етери Maincast на Twitch та YouTube загалом дивилося 137 тисяч людей.