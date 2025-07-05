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NVIDIA стала найдорожчою компанією в світі, випередивши Microsoft та Apple

NVIDIA стала найдорожчою компанією в світі, випередивши Microsoft та Apple
Влад Черевко Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.
5 липня, 01:13
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За даними аналітичного ресурсу CompaniesMarketCap (через NotebookCheck), станом на 4 липня 2025 року ринкова капіталізація NVIDIA досягла рекордних $3,92 трлн, що робить її найдорожчою публічною компанією в історії. Ще два тижні тому капіталізація NVIDIA становила $3,34 трлн, тобто зростання за цей період відбулося на понад 17%.

Попередній рекорд належав Apple, яка 6 грудня 2024 року оцінювалася в $3,915 трлн. NVIDIA зуміла випередити не лише Apple, а й Microsoft, яка також посідає топові позиції в технологічному секторі.

Поточне зростання вартості NVIDIA — результат високого попиту на її чипи, які широко використовуються технологічними компаніями для навчання великих мовних моделей.

Попри наявність власних ШІ-моделей, NVIDIA не фокусується на розробці споживчих продуктів на кшталт чат-ботів. Її рішення — інфраструктурні, орієнтовані на галузі, що потребують великих обчислювальних потужностей. Один із прикладів — модель Nemotron-4 (340B), призначена для генерації синтетичних даних.

Якщо інтерес до штучного інтелекту зберігатиметься на високому рівні, NVIDIA має всі шанси ще більше зміцнити свої позиції на ринку.

NVIDIA Apple Microsoft Штучний інтелект
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