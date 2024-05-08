Apple під час презентації 7 травня представила новий 13-дюймовий iPad Air, потужні iPad Pro з новим чипом M4. Разом із цим стало відомо, що звичайний iPad став дешевшим.

Зараз за базову модель 10-дюймового iPad з 64 ГБ сховища та підтримкою лише Wi-Fi компанія просить $349, що на $100 менше за вартість планшета, коли він тільки вийшов.

За ці гроші покупці отримають 10,9-дюймовий Liquid Retina дисплей, чип A14 Bionic, 12 МП фронтальну камеру та основну камеру, яка підтримує запис відео у 4К. Крім того, планшет також має підтримку Apple Pencil 2, Apple Pencil (USB-C) та клавіатури Magic Keyboard Folio.