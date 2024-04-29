А вам знайома проблема, коли фото «не чіпляє»? Коли очі бачать красу, але смартфон її передати не в змозі? Кольори не такі яскраві, експозиція неправильна, зайві шуми, тіні, знімок розмитий… Цей перелік можна продовжувати до нескінченності.

Але не поспішайте видаляти фото, коли результат вийшов не таким, як очікувалося. Сучасні фоторедактори для Android здатні виправити недоліки. За лічені хвилини можна зробити кольори більш насиченими та покращити чіткість знімка. Такі застосунки дозволяють зробити акцент на якомусь елементі, щоб донести глядачу своє бачення, або додати водяні знаки, щоб захистити авторське право. Можливостей безліч.

Водночас не загубитися серед різноманіття додатків, які сьогодні пропонує Play Market — ще те завдання. Особливо, для новачка. Тому ми вирішили полегшити вам життя і зробили добірку найкращих фоторедакторів для Android зі зручним та інтуїтивним інтерфейсом. В них не доведеться розбиратися надто довго — просто завантажуйте фото і починайте експериментувати.

7 зручних додатків для редагування фото на Android



Наведені нижче застосунки — про простоту, естетику та сучасні тренди. Деякі з них містять вбудований штучний інтелект, завдяки якому програма миттєво визначає обличчя, підбирає потрібний фон, «бачить» червоні очі та ще багато чого. Також вони дають можливість створити індивідуальний стиль — це особливо актуально для тих, хто планує перетворити фоторедактор на робочий інструмент. Отож, поїхали.

Безплатний застосунок від Google, що має 29 вбудованих фільтрів з можливістю додаткового налаштування кожного з них. Простий і зручний.

Пропонує як класичні інструменти роботи із зображеннями, як-то обрізання, віньєтки, рамки, додавання тексту тощо, так і більш трендові. Зокрема, Snapseed дає можливість змінити глибину різкості, щоб розмити фон і зробити фокус на передньому плані.

Ще одна зручна функція — історія редагування. Ви можете зберегти свій фірмовий стиль, тобто налаштування, які встановлювали раніше, щоб застосовувати їх до інших знімків.

Програма відома здатністю редагувати зображення у форматі RAW — регулювати інтенсивність світла, змінювати яскравість тіней, контрасти, підвищувати деталізацію фото та інше.

Додаток багато в чому нагадує Instagram. Поєднує функції камери, редагування та спілкування користувачів. Це така собі соціальна мережа, що об’єднує спільноту фотографів — можна швидко ділитися своїми фото з однодумцями та їх обговорювати. Також є можливість миттєвого поширення відредагованого зображення в Instagram.

Фішка VSCO — понад 200 вбудованих пресетів, зокрема, фільтри від Agfa, Kodak тощо. Їх інтенсивність можна регулювати за допомогою повзунка.

Застосунок має інтуїтивно зрозуміле меню та піктограми інструментів, тому добре підійде для початківців. З недоліків — обмежені безплатні функції, програма регулярно пропонує користувачу платну підписку. Її можна протестувати впродовж 7 днів, але після цього періоду важливо не забути відключити вручну, щоб із картки не списалися кошти.

Додаток компанії Adobe — творців Photoshop, що має доступну безплатну версію. Зручний для використання на невеликих екранах смартфонів. Фото для редагування можна завантажити з пристрою або просто з камери.

Застосунок дає можливість видаляти об’єкти з фотографій, накладати знімки, працювати із форматами PNG, JPG, RAW. Коли немає часу «гратися» з інструментами, можна миттєво зробити зображення естетичнішим, наклавши один із 45 автоматичних фільтрів, які пропонує програма.

Крім того, у Photoshop Express можна створювати колажі, розставляти візуальні акценти та коригувати температуру і відтінки на фото. Варті уваги також функції зміни розміру та встановлення водяного знака.

Перед початком користування додатком потрібно створити безплатний акаунт Adobe ID і в ньому авторизуватися. Водночас зауважимо, що деякі користувачі скаржаться на періодичні лаги програми, слабку можливість ретуші та обмежене налаштування інтерфейсу користувача.

Багатофункціональний застосунок для створення та редагування фотоконтенту. Ця програма вміє стільки, що новачки можуть «розгубитися», але справа у практиці.

У Canva можна створювати:

дописи та історії для Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter тощо;

рекламні креативи та візуали;

додавати текст та різні елементи;

презентації, візитки, резюме, листівки, інфографіки та навіть сайти.

Це чудовий інструмент для створення індивідуального стилю. І це далеко не повний перелік можливостей Canva. Продуктивну роботу забезпечує навіть безплатна версія програми. Платна ж підписка дає доступ до більшої кількості шаблонів та елементів, а також інструментів ШІ.

Загалом освоювати додаток можна довго, але причина — у неймовірній кількості функцій, а не в їх складності. Чим більше практики — тим простішою стає Canva.

Додаток для смартфонів як на платформі Android, так і iOS з можливістю редагування зображень у форматі RAW. У ньому можна:

змінювати кольори;

накладати ефекти та фільтри;

налаштовувати температуру, експозицію, контрастність, баланс білого;

обрізати та змінювати масштаб.

Сильною перевагою застосунку є велика кількість параметрів для регулювання кольорів, деталей, освітлення тощо. Навіть для перетворення кольорового фото на чорно-біле він пропонує з десяток варіантів фільтрів.

Базова безплатна версія застосунку досить обмежена, платна — Lightroom Premium — дає доступ, наприклад, до функцій маскування, видалення небажаних об’єктів, редагування відео та додаткових стилів.

Додаток для редагування фото в сторіс, доступний для iOS та Android. Користувачі вільні обирати з понад 400 шаблонів під різні теми та події. Також можна покращувати естетику своїх зображень, завдяки набору шрифтів і додаткових інструментів та додаючи у фото текстури.

Відредагованими світлинами можна в один клік поділитися в Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook.

Безплатний онлайн-сервіс Remove.bg від компанії Keleido за секунди видаляє фон. Варто просто встановити додаток на смартфон і завантажити знімок.

Сервіс створено на основі алгоритмів ШІ, він відмінно працює саме на знімках із людьми. Якщо на фото будуть інші предмети — результат може вийти гіршим. Розробники планують розширити функціональність сервісу у майбутньому, але і сьогодні це відмінний інструмент для роботи з зображенням. Після видалення фону, зображення можна поєднати з будь-яким іншим — а це вже непоганий початок, наприклад, для рекламного креативу.

Основні тренди на фотоконтент у 2024 році

Тренди на фотографії змінюються дуже швидко і, щоб бути «в темі», варто слідкувати за новинками у сфері діджитал. Наприклад, цьогоріч полегшити та актуалізувати ваші фото можуть інструменти ШІ, зокрема, вбудовані у фоторедактори. Вони вміють автоматично розпізнавати обличчя на зображеннях, виявляти елементи, виправляти помилки. Такі «помічники» економлять час та забезпечують якісний результат.

Також у трендах — колажі та монтаж світлин — поєднання кількох зображень в одному, створення композицій, видалення фону і розміщення елемента на іншому, зокрема і створеному ШІ.

Тож можливостей безліч. Сміливо експериментуйте з зображеннями та прямуйте до рівня профі у створенні контенту.

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