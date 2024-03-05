У Funcom представили новий ігроладний трейлер майбутньої MMO Dune: Awakening та розповіли більше про проєкт. Про це пише Game Informer.

Поки що дата релізу гри не повідомляється, однак відомо, що Dune: Awakening вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

У трейлері також показали трохи ігроладних елементів, серед яких, здається, доволі розвинута система побудови бази, дослідження світу та можливі сутички з пісочними хробаками, яких буде неможливо знищити.

Події гри відбуватимуться в альтернативному часовому відрізку, який ніяк не пов’язаний з останніми кіноадаптаціями твору. Спершу гравцю доведеться шукати притулок, ресурси та, найголовніше, воду. Однак під час проходження політичні аспекти «Дюни» вийдуть на перший план.

Одним із можливих варіантів ендгейму стане накопичення політичної сили та захоплення влади, проте цим гра не обмежиться. Розробники розповіли, що хоч гра й розроблялася з акцентом на політичних інтригах, вони хочуть, щоб гравці мали якомога ширший вибір для проходження.

Так, наприклад, у грі можна буде стати розвідником та складати карту світу, яку потім можна буде продавати іншим гравцям. Ще одним варіантом ендгейму, який називає Funcom, є можливість стати архітектором та продавати креслення будівель.

«Ми взяли те, з чого почали в Conan Exiles – нашій іншій грі про виживання – ми перенесли це, а потім почали додавати. Тепер ми створили систему для кооперативного будівництва, де ви можете розміщувати голограми, а інші гравці можуть їх заповнювати, тож ви працюєте з друзями над створенням баз. Ви також можете зберігати свої бази, як архітектурний план, які потім можна продати іншим гравцям на біржі або подарувати друзям, якщо ви зробите щось круте», – сказав креативний директор Джоел Байлос під час Dune Direct.

Dune: Awakening також матиме різноманіття боївки з можливістю використовувати зброю ближнього та дальнього бою, а також навчитися спеціальних здібностей, як-от голосу Сестринства Бене Гессерит, за допомогою якого гравці зможуть наказувати іншим.