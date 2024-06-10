Залишити школярів і студентів у захваті від уроків дуже просто — варто лише опанувати технології доповненої реальності. Це один із найкращих способів прищепити дитині любов до знань та мотивувати до навчання.

Подібні інновації перетворюють звичайні, часом навіть нудні заняття на захопливі пригоди, сприяють максимальному залученню кожного учня в навчальний процес. Йдеться про інтерактивні ігри, віртуальні екскурсії, лабораторні роботи. Ба більше, використання AR-технологій робить освіту доступною для дітей з особливостями розвитку. У чому ж суть доповненої реальності, як її використовувати під час занять та в чому переваги?

Доповнена реальність в освіті: суть та переваги

Доповнена реальність (Augmented Reality, AR) — це будь-які проєкти, які доповнюють фізичний світ цифровими даними в режимі реального часу за допомогою комп’ютерної техніки. Схема роботи завжди така:

камеру пристрою наводять на об’єкт;

ПЗ ґаджета ідентифікує зображення;

далі пристрій поєднує реальне зображення з віртуальним;

результат виводиться на екран.

У напрямку використання новітніх технологій українська освіта робить лише перші кроки, стикаючись із низкою проблем на своєму шляху. Йдеться насамперед про брак україномовного контенту для проведення повноцінних інтерактивних уроків, а також про технічну обмеженість ресурсів. Водночас переваги застосування AR-технологій важко переоцінити, адже це:

цікавий спосіб здобуття знань для учнів;

стимулювання активності на уроках;

можливість здобуття учнями практичного досвіду, недосяжного в реальному житті, наприклад, коли вчитель моделює реальну ситуацію за допомогою AR-технологій;

персоналізація освітнього процесу — створення умов навчання, відповідно до рівня та потреб кожного учня.

У чому відмінності між доповненою та віртуальною реальностями

Інструменти, які допомагають сприймати інформацію, створюючи ефект занурення у штучно створене середовище, називають імерсивними. До них належать, як технології доповненої реальності (AR), так і віртуальної (VR), які не варто плутати. Відмінність у тому, що:

AR доповнює реальний світ, накладає зображення, текст, відео- та аудіокомпоненти на наявне зображення або простір. Для цього вистачить лише смартфона.

VR створюється за допомогою спеціального шолома або окулярів — це повністю новий світ. Сидячи вдома, можна, наприклад, опинитися на дні океану або в джунглях Амазонки.

Як AR, так і VR дають змогу учням у розважальній формі глибше зануритися у вивчення предмета, стати учасниками експедицій, проаналізувати наслідки історичних подій. У такий спосіб здобувачі освіти зможуть отримати досвід, неможливий у реальному житті.

Як використовувати AR на уроках

Доповнена реальність в освіті може розширити можливості вчителів, доповнивши навчальний матеріал цифровим контентом. AR-технології на заняттях можна використовувати за кількома напрямками:

підтримка наукових досліджень;

проведення експериментів;

моделювання.

Наведемо кілька мобільних додатків, які за допомогою простого смартфона зроблять навчання цікавішим.

Програма візуалізує атомні моделі в реальному світі, показує який вигляд вони мають та як рухаються. Містить 3D-моделі усіх 118 хімічних елементів періодичної таблиці. Також застосунок одразу дає посилання на статтю з Вікіпедії на кожен з елементів, заощаджуючи час на пошуки.

Моделі можна розміщати за допомогою камери смартфона у реальному середовищі завдяки доповненій реальності. Для закріплення отриманих знань застосунок пропонує вікторини та ігри.

Доповнена реальність у цьому додатку дозволяє візуалізувати біля себе об’єкти з різних категорій знань. За лічені секунди біля вас може опинитися слон або динозавр, тарілка зі сніданком чи навіть статуя свободи. «Гратися» з додатком можна годинами, його можливості затягують. Ба більше, застосунок дозволяє робити фото та відео, тому після цікавих уроків учні зможуть здивувати батьків кадрами, наприклад, доісторичного динозавра на власній парті.

Навчальний додаток, що дозволяє досліджувати та вивчати анатомію. Програма дає можливість взаємодіяти з тривимірними моделями людських органів та їх систем, а також дає текстові, аудіо- та відеопояснення різних аспектів. У такий спосіб AR Anatomy полегшує засвоєння складних структур, та процесів, що відбуваються у тілі людини.

Застосунок може бути корисним інструментом для навчання студентів медичних вишів, а також для всіх, хто цікавиться анатомією. Водночас суттєвий недолік — більшість функцій платні.

За допомогою цього додатку вчителі можуть оживити уроки з історії, образотворчого мистецтва та інших предметів. З його допомогою учні досліджуватимуть 3D-моделі тварин, історичних пам’яток та об’єктів.

Програма дає можливість розташовувати 3D-моделі у реальному світі, масштабувати та обертати їх, вимірювати кути та відстані. Також можна створювати презентації з 3D-моделями, анотаціями та відео.

Програма поєднує флеш-картки та доповнену реальність для допомоги у вивченні хімічних елементів. Може використовуватися для вивчення періодичної таблиці хімічних елементів, їх атомних номерів, конфігурацій та властивостей. Також застосунок містить вікторини та тести для засвоєння та перевірки знань. Додаток безплатний до завантаження, підходить для учнів початкової та середньої школи. Користувачі можуть використовувати AR, щоб оживити флеш-картки й побачити 3D-модель елемента, а також дізнатися більше про його використання.

Додаток доповненої реальності для захопливого вивчення Сонячної системи. За допомогою камери пристрою накладає 3D-моделі планет, супутників та інших космічних об’єктів на зображення реального світу.

Тут знайдете моделі всіх планет, а також Сонця, Місяця та інших космічних об’єктів. Усі їх маленькі дослідники зможуть обертати та розглядати з усіх сторін, збільшувати і зменшувати. Також вони зможуть побачити Сонячну систему в режимі реального часу та ознайомитися з інформацією про кожен з об’єктів.

Для засвоєння знань додаток пропонує цікаві вікторини та ігри. Загалом Planets AR підходить для людей будь-якого віку, які цікавляться вивченням космосу.

Мобільний додаток, що дозволяє розмістити у реальному просторі 3D-моделі тварин, оживити їх, рухати ними, масштабувати, відтворювати звуки. З ними можна робити фото та відео у своєму реальному світі, а також грати в ігри, що допоможуть дізнатися про тварин більше. AR 3D Animals — це інструмент, щоб дізнатися більше про звички та поведінку тварин, а також відмінний спосіб розважитися з родиною.

Варто пам’ятати, що освіта стає ефективною тоді, коли сам учень прагне навчатись, а вчитель скеровує у правильному напрямку. Тоді технології, мобільні додатки, доповнена реальність та інші візуально захопливі інструменти стають чудовими помічниками в освітньому процесі.