Туреччина заблокувала Grok через образи Ердогана та релігійних цінностей

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Турецький суд постановив обмежити доступ до частини контенту Grok — чат-бота компанії xAI, заснованої Ілоном Маском. Рішення ухвалили після того, як бот згенерував відповіді, які влада визнала образливими для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, засновника сучасної Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка та релігійних цінностей. Про це пише Reuters.

Це перший випадок у Туреччині, коли обмеження запроваджено щодо штучного інтелекту. Прокуратура Анкари відкрила кримінальне провадження, а Рада з інформаційних та комунікаційних технологій (BTK) запровадила обмеження на підставі судового рішення. Порушення передбачають до чотирьох років ув’язнення.

За словами фахівця з кіберправа Ямана Акденіза, підставою для розслідування стали приблизно 50 відповідей Grok, що, на думку влади, загрожували громадському порядку. Контент створено у відповідь на запити турецькою мовою.

Ні компанія xAI, ні Ілон Маск офіційно не прокоментували ситуацію. Нещодавно Маск пообіцяв оновити Grok, заявивши про необхідність зробити чат-бот "менш політкоректним". Після цього "виправлення" xAI обмежила можливість бота писати в Х, бо він почав вихваляти Гітлера.