Роль самоосвіти зростає з кожним днем. Якщо раніше люди мали можливість отримувати доступні знання лише в закладах освіти, то зараз це можна робити просто завантаживши відповідну програму на свій смартфон. Відповідно здобувати нові навички та знання можна буквально на ходу. Використовуючи Samsung Galaxy S23 FE ми підібрали для вас 10 безплатних програм для Android, які допоможуть у навчанні.

Першим додатком в нашому переліку став Photomath – найкращий друг будь-якого школяра чи студента. Ця програма належить Google і являє собою систему оптичного розпізнавання символів камерою смартфона для сканування та розпізнавання математичних рівнянь; потім застосунок відображає на екрані покрокове розв’язання задачі. Можна вводити дані й без камери, таким чином додаток перетворюється на просунутий калькулятор, який ще й пояснює кожен крок вирішення.



Promova – це український додаток для вивчення мов. Великим плюсом є те, що при підтвердженні за допомогою Дія.Підпис українського громадянства, ви отримаєте 3 роки підписки Premium. Програма досить гнучка в плані налаштувань, можна одразу обрати високий рівень англійської та вивчати специфічні ідіоми та рідкісні слова. На відміну від Duolingo, Promova може навчити вас десятьох мов з підказками та інтерфейсом українською, що спрощує вивчення для багатьох людей. Доступні мови: англійська, іспанська, корейська, французька, португальська, арабська, китайська, німецька й італійська. Мінусом можна назвати відсутність граматичних уроків, але їх можуть додати в майбутньому. Поки що це чудовий додаток для розширення вашого словникового запасу.

Sololearn – це свого роду Duolingo зі світу IT. Застосунок має понад 25 онлайн-курсів, присвячених популярним мовам програмування, таким як Python, C++, Java, C#, JavaScript і SQL. Він також пропонує онлайн-навчання з інших ключових тем, таких як веброзробка, машинне навчання, HTML та розробка ігор. Курси кодування досить доступно пояснюються і допомагають учням розвивати навички програмування. Навіть якщо ви ніколи не мали справу з кодом, вже через 30 хвилин зможете написати власний калькулятор.

Програма має вбудовані компілятори та активну спільноту, яка завжди допоможе при виникненні складнощів. Sololearn – чудовий спосіб зробити перший крок до світу IT.

Історія Quizlet починається у 2005 році, коли його творець, Ендрю Сазерленд, створив навчальний інструмент, щоб підготуватися до тесту зі знання лексики. Він здав його на відмінно і поділився цим засобом з друзями, які теж почали добре складати всі іспити.

Нині ця програма стала ультимативним рішенням при підготовці до будь-якого теоретичного іспиту, але найбільше допомагає при вивченні мов. Є кілька режимів завчання, з яких найцікавішим є режим письма. Він підвищує якість вивчення слів тим, що ви їх ще й пишете.

Quizlet просто незамінний для філологів, хоча ви можете замість лексики писати, наприклад, термін та його визначення і таким чином вивчати будь-що. Єдиний мінус додатка, що режим письма обмежили і якщо ви хочете вчити більш ніж 10 слів за раз, доведеться платити щомісячну підписку. Або вивчати за допомогою карток, але це не так зручно.

Kahoot! – це норвезька навчальна платформа. Вона має навчальні ігри, також відомі як kahoots. Це створені користувачем тести з кількома варіантами відповідей, доступ до яких можна отримати через браузер або додаток Kahoot!

Насправді програма по-справжньому розкривається під час групових занять. Самому проходити вікторини класно, але поряд з іншими людьми присутній елемент конкуренції. Чим швидше ви відповідаєте, тим більше програма нараховує вам додаткових балів і це розвиває вміння швидко приймати рішення. Додаток рекомендується всім школярам та студентам, яким хочеться зробити опитування в класі цікавішими.

EdX — це глобальна некомерційна платформа онлайн-навчання, заснована Гарвардським університетом і Массачусетським технологічним інститутом. EdX співпрацює з університетами та компаніями по всьому світу, щоб пропонувати інтерактивні курси для самостійного навчання.

Додаток пропонує вивчити понад 3000 безплатних курсів з понад 100 університетів. Ви отримаєте сертифікати про їхнє успішне завершення. На жаль, не всі освітні пропозиції безплатні й за вивчення деяких програм доведеться платити. Також edX пропонує магістерські програми онлайн, наприклад, MBA Бостонського університету.

Це одна з найкращих безплатних освітніх програм. Її розробив американський педагог Сал Хан. Навчання на цій платформі забезпечується шляхом відеоуроків та виконанням практичних вправ. Матеріал подається доступно і цікаво, обрати можна будь-який курс, починаючи від математики й завершуючи космологією чи історією мистецтва. На жаль, в самому додатку відсутня українська мова, хоча на вебсайті Khan Academy можна знайти багато відеоуроків з математики для 5-7 класів українською.

«Prometheus» – українська платформа онлайн-навчання. Ви проходите курси, більшість з яких безплатні й в разі успіху отримуєте сертифікат про успішне завершення навчання. На Prometheus доступні понад 350 курсів і люди отримали вже понад 1,9 млн сертифікатів, то чом би й вам не приєднатися до цієї програми? Зокрема, доступні онлайн-курси до ЗНО і це буде дуже корисно для майбутніх абітурієнтів.

Не вмієте грати в шахи, але хочете навчитися? Тоді додаток під назвою Learn Chess With Doctor Wolf точно для вас! Навіть якщо ви не знаєте як пересуваються фігури по шаховій дошці, Доктор Вольф вас цьому навчить. Згодом ви отримаєте знання про шахові стратегії, навчитеся робити дебюти та піднімете свій рівень гри.

Зокрема, додаток пояснює кожен ваш крок, чи був він хорошим, чи поганим. При чому Доктор Вольф не завжди буде казати правильне розвʼязання ситуації напряму, а буде наче справжня людина підштовхувати вас до самостійного рішення. Learn Chess With Doctor Wolf стане ідеальним провідником для початківців і аматорів з 0-1300 очок Blitz-рейтингу Chess.com.

Додаток є чимось середнім між Promova та Quizlet та пропонує вивчати мову під час гри. Memrise пропонує різноманітні завдання, велику кількість матеріалів для їхнього вивчення, а також активно використовує різні відео та картки. Мінусом є те, що Memrise не підтримує українську мову взагалі, але якщо ви вже знаєте англійську, це відкриває для вас світ з 25 мов.

