10 смартфонів з акумуляторами від 6000 мА•год

Редактор Mezha.Media. Пише про технології та займається оглядами ґаджетів з 2012 року. Спеціалізація — смартфони, ноутбуки, монітори, навушники, периферійні пристрої, ігри. Поціновувач якісного звуку, музикант з 15+ річним досвідом. Геймер з часів Intel 486.

Потужність процесорів, можливості камер та якість екранів смартфонів поступово ростуть, а от з автономністю якихось істотних покращень вже давно не було. Але це один з важливих критеріїв при виборі нового смартфона. Для деяких користувачів це менш важливо, а для деяких — один з ключових параметрів. У будь-якому разі, заряджати смартфон 2-3 рази на день не хоче ніхто.

Сьогодні ми зібрали 10 смартфонів, що мають акумулятори великої ємності. Звісно, це не є гарантією тривалого часу автономної роботи, бо є різні за енергоспоживанням процесори, різні екрани, а також те, наскільки оптимізована система. Але це одна з необхідних складників. Ми вирішили встановити нижню межу ємності 6000 мА•год. Актуальних цікавих моделей з такою, або більшою ємністю виявилось небагато. Але є з чого обирати: у список потрапили моделі різних категорій, включно з флагманами та захищеними моделями.

Motorola Moto G54 Power

Одним з цікавих варіантів є доволі доступний смартфон Motorola Moto G54 Power, що був у нас на огляді. Він має акумулятор ємністю 6000 мА•год. Що разом з не дуже потужним процесором та майже чистою ОС Android забезпечує дуже непоганий час автономної роботи. Такі смартфони зазвичай не купують поціновувачі мобільного геймінгу, тому можна очікувати півтори доби роботи без підзаряджання. Смартфон підтримує 33-ватну зарядку, на повне заряджання потрібно трохи менш як 1,5 години.

Всередині знаходиться доволі скромний 8-ядерний процесор Mediatek Dimensity 7020 з частотою 2,2 ГГц, 12 ГБ ОЗП та накопичувач об’ємом 256 ГБ, який можна розширити завдяки карті microSD. Motorola Moto G54 Power оснащено 6,5-дюймовим FullHD+ IPS-екраном 120 Гц. Основна камера має роздільну здатність 50 Мп, є фазовий автофокус та оптична стабілізація. Надширококутна — 8 МП, кут огляду 118˚, є автофокус. Фронтальна камера — 16 Мп. Корпус пластиковий з водовідштовхуючим покриттям.

Samsung Galaxy M35

Серія смартфонів Samsung Galaxy M завжди мала певну популярність завдяки великим акумуляторам та доступній ціні. Актуальний Samsung Galaxy M35 також оснащено акумулятором ємністю 6000 мА•год, тож час автономної роботи має бути дуже непоганим. Смартфон підтримує 25 Вт зарядку. Але, на жаль, у комплекті блок живлення відсутній. Samsung вирішила мінімізувати комплектацію вже в усіх сегментах своїх смартфонів

В смартфоні встановлено Super AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,6 дюйма, роздільною здатністю FullHD+ та частотою оновлення 120 Гц. За продуктивність смартфона відповідає восьмиядерний процесор Samsung Exynos 1380 з частотою 2,4 ГГц та графічним прискорювачем Mali-G68 MP5. Об’єм оперативної пам’яті складає 6 ГБ, накопичувача — 128 ГБ. Використовується гібридний лоток, тож замість другої SІM-карти можна встановити MicroSD. Камера потрійна: основна 50 Мп з фазовим автофокусом та OIS, надширококутна 8 Мп 123˚ та 5 Мп макро. Для селфі передбачена 13 Мп камера. Корпус пластиковий без захисту від пилу та води.

Nubia Z60 Ultra

Ми звикли, що флагманські смартфони переважно мають не дуже великі акумулятори. Але це не завжди так. Наприклад, флагман суббренду ZTE Nubia Z60 Ultra позиціюється як іміджевий смартфон з якісною камерою та потужним процесором. Але, у той само час, він отримав акумулятор ємністю 6000 мА•год. Звісно, час автономної роботи буде залежати від сценарію використання. Але, якщо не ганяти важкі ігри, то можна цілком розраховувати на добу-півтори. Смартфон підтримує швидке заряджання 80 Вт, що дозволяє повністю його зарядити за менш ніж годину.

Смартфон отримав великий 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FullHD+ та частотою оновлення 120 Гц, а також флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який доповнюють 16 ГБ ОЗП та накопичувач об’ємом 512 ГБ. Nubia Z60 Ultra має цікаві тильні камери. Їх три: 50 Мп основна та ультраширококутна та 64 Мп перископічна телефото з 3,3х зумом. Усі три мають оптичну стабілізацію та фазовий автофокус. Корпус зроблено зі скла і металу, є захист за стандартом IP68. А з цікавих особливостей варто згадати підекранну 12 Мп фронтальну камеру, завдяки чому екран не має ніяких вирізів.

Ulefone Armor 24

Окрема категорія — захищені смартфони. Мається на увазі не просто захист від бруду та води, як у флагманах. А саме моделі з ударостійкими корпусами. Вони зазвичай мають дуже великі акумулятори. Але вони великі, незграбні та важкі, тому їх важко назвати масовими. Але для екстремальних умов хороший варіант. Ulefone Armor 24 має один з найбільших акумуляторів серед таких смартфонів. Ємність складає неймовірні 22 000 мА•год, виробник обіцяє тиждень роботи. Стверджується, що від комплектного блоку живлення потужністю 66 Вт смартфон можна зарядити за півтори години.

Смартфон має захист за стандартами IP68/IP69K та MIL-STD-810H, не боїться не тільки занурення у воду, а й падінь. Але і вага цього смартфона — 647 г, тож ні про яку зручність мова не йде. Ulefone Armor 24 оснащено процесором Mediatek Helio G96, 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Є слот MicroSD. Екран — 6,78 дюйма IPS FullHD+. Основна камера подвійна, 64 Мп основна з фазовим автофокусом та 64 Мп камера “нічного бачення” з двома інфрачервоними датчиками. Фронтальна — 16 Мп. Як бонус — потужний ліхтарик на задній панелі.

OnePlus Ace 3 Pro

Ще один представник флагманської категорії смартфонів у сьогоднішній підбірці — OnePlus Ace 3 Pro. Він має акумулятор ємністю 6100 мА•год, що теоретично може забезпечити тривалий час автономної роботи. Звісно, якщо не грати багато у важкі ігри, для чого смартфон чудово підходить завдяки флагманському процесору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон підтримує 100 Вт зарядку, за допомогою якої повністю заряджається за 36 хвилин, за інформацією виробника.

Повертаючись до продуктивності, оперативної пам’яті може бути 12/16/245 ГБ, а об’єм накопичувача — від 256 ГБ до 1 ТБ. OnePlus Ace 3 Pro отримав 6,78-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2780х1264 точок та частотою оновлення 120 Гц. Єдине, що важко назвати флагманським у смартфоні — це камера. Вона містить три модулі. Основний 50 Мп з фазовим автофокусом та оптичною стабілізацією, 8 Мп над ширококутний 112˚, а також малоефективний 2 Мп макромодуль без автофокусу. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп. Корпус має захист від пилу та вологи за стандартом IP65.

Samsung Galaxy M15

Також у сьогоднішню добірку потрапила ще одна модель компанії Samsung. Це — більш доступний смартфон тієї ж лінійки Samsung Galaxy M15. Він отримав аналогічний акумулятор ємністю 6000 мА•год з підтримкою 25 Вт заряджання. Але решта характеристик трохи поступаються своєму старшому брату. Хоча це не критично, якщо автономність є основним критерієм при виборі, а потужність процесора та камери є другорядними.

В смартфоні використовується 6,5-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FullHD+ та частотою оновлення 90 Гц. Всередині — восьмиядерний процесор Mediatek Dimensity 6100+ з частотою 2,2 ГГц та графічним прискорювачем Mali-G57 MC2. Об’єм оперативної пам’яті — всього 4 ГБ у базовій версії. Накопичувач — 128 ГБ. Лоток гібридний, відповідно, можна встановити карту пам’яті MicroSD. Ззаду потрійна камера: основна 50 Мп з автофокусом, надширококутна 5 Мп та 2 Мп макро. Для автопортретів використовується 13 Мп фронтальна камера. Корпус повністю зроблено з пластику.

Oukitel WP35

Oukitel WP35 — менш екстремальний, ніж вищезгаданий Ulefone Armor 24, захищений смартфон. Звісно, він має значно менший акумулятор ємністю 11 000 мА•год, але габарити та вага значно менші. Вага становить “всього” 360 г. Стверджується, що акумулятора вистачить на 75 годин розмов, 15 години перегляду відео або 60 години музики. Швидкість заряджання — не найсильніша сторона смартфона. Підтримується всього 18 Вт, тож заряджатися смартфон буде довго.

Апарат оснащено 6,6-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю FullHD+ та частотою оновлення. За продуктивність відповідає восьмиядерний Mediatek Dimensity 6100+ з частотою 2,2 ГГц та графічним прискорювачем Mali-G57 MC2. Об’єм оперативної пам’яті 8 ГБ, вбудованої — 256 ГБ, є слот для MicroSD. Основна камера має роздільну здатність 64 Мп та фазовий автофокус. Її доповнює 8 Мп інфрачервона камера для нічної зйомки та 2 Мп макрокамера. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Смартфон захищений за стандартами IP68/IP69K та MIL-STD-810H.

TECNO POVA 6

Серед менш популярних виробників знайти смартфон з великим акумулятором легше, ніж в A-брендів. TECNO POVA 6 оснащено акумулятором ємністю 6000 мА•год. Стверджується, що його вистачить на 11 годин безперервної гри або 14 годин перегляду відео. Заряджається смартфон за допомогою комплектного блоку живлення потужністю 70 Вт, який повністю поповнює заряд акумулятора за 50 хвилин, а 50% — за 20 хвилин.

TECNO POVA 6 оснащено 6,78-дюймовим FullHD+ AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Всередині знаходиться восьмиядерний процесор МediaTek G99 Ultimate з частотою 2,2 ГГц та графічним прискорювачем Mali-G57 MC2. Об’єм оперативної пам’яті — 8 або 12 ГБ, накопичувача — 256 ГБ. Смартфон оснащено основною камерою з роздільною здатністю 108 Мп з фазовим автофокусом та 10х цифровим зумом. Поруч знаходиться 0,3 Мп допоміжна камера, призначення якої не уточнюється. Спереду — камера 32 Мп. Корпус пластиковий, є захист за стандартом IP53. На задній панелі є додаткове декоративне світлодіодне підсвічування.

Motorola Moto G24 Power

Якщо потрібен максимально доступний смартфон з великим акумулятором, без суттєвих вимог до інших характеристик, то варто звернути увагу на Motorola Moto G24 Power. Він оснащений акумулятором ємністю 6000 мА•год. Виробник обіцяє дві доби роботи та повне заряджання за 45 хвилин від комплектного блоку живлення потужністю 30 Вт. Зважаючи на скромний процесор та роздільну здатність екрана, дійсно можна очікувати тривалий час автономної роботи.

В Moto G24 Power встановлено IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 90 Гц. За швидкодію смартфона відповідає восьмиядерний процесор MediaTek Helio G85 з частотою 2,0 ГГц та графікою Mali-G52 MC2. Об’єм оперативної та вбудованої пам’яті складає 8 та 256 ГБ відповідно, є можливість встановлення карти microSD. Тильна камера включає два модулі: основний 50 Мп з фазовим автофокусом та 2 Мп макро. Фронтальна — 8 Мп. Корпус зроблено з пластику, є водовідштовхуюче покриття.

RedMagic 9 Pro

Останнім у сьогоднішній підбірці є RedMagic 9 Pro, який позиціюється як ігровий флагман. У нас можна прочитати його детальний огляд. Він має у своєму арсеналі акумулятор ємністю 6500 мА•год, чого вистачить на пару днів роботи у повсякденному режимі без багатогодинних ігрових сесій. Заряджається смартфон повністю за 30 хвилин від фірмової зарядки потужністю 80 Вт по стандарту Power Delivery 3.0. Від 0% до 50% апарат заряджається всього за 15 хвилин.

Всередині знаходиться флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, для охолодження якого використовується випарна камера та вентилятор, завдяки чому смартфон стабільно працює при тривалих максимальних навантаженнях. Об’єм оперативної пам’яті складає 12 ГБ, вбудований накопичувач — 256 ГБ. RedMagic 9 Pro оснащено 6,8-дюймовим AMOLED дисплеєм з роздільною здатністю 2480х1116 точок та частотою оновлення до 120 Гц. Він не має вирізу завдяки підекранній фронтальній камері з роздільною здатністю 16 Мп. Ззаду є три камери: основна 50-мегапіксельна з оптичною стабілізацією, 50 Мп надширококутна та 2-мегапіксельна макро. Корпус металевий, додатково є сенсорні тригери на бічній грані.

10 смартфонів з акумуляторами від 6000 мА•год: висновки

Як можна помітити, вибір смартфонів з великими акумуляторами не дуже великий. І, що цікаво, це переважно флагмани, бюджетні моделі та захищені смартфони. Моделей середнього рівня майже немає. Вибір залежить від бюджету та потреб користувача. Якщо основна мета — просто бути завжди на зв’язку, то оптимальними будуть бюджетні варіанти з енергоефективними процесорами. Якщо ж хочеться і камери, і потужність, і автономність — доведеться викласти досить велику суму за флагман. І окрема, більш вузькоспеціалізована категорія — захищені смартфони, які не дуже зручні у користуванні, але незамінні в екстремальних умовах.