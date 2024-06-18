За всю довгу історію телефонів ми бачили багато спроб виробників створювати нішеві категорії, як телефон-камера чи телефон-музичний плеєр, проте більшість з них просто стали частиною наших повсякденних смартфонів. Але ігрові моделі, які здається, теж мали залишитися в історії, все ж змогли знайти свою аудиторію і продовжують активно розвиватися. При чому завдяки можливостям, які зазвичай недоступні у звичайних смартфонах. Одна з останніх таких моделей RedMagic 9 Pro пропонує навіть активну систему охолодження. Наскільки вона допомагає в іграх та чи зручно користуватися таким смартфоном, я розкажу в цьому огляді.

Технічні характеристики RedMagic 9 Pro

Розміри та вага 164 x 76,4 x 8,9 мм 229 грамів Оперативна пам’ять і сховище 12 / 256 ГБ Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Графічний процесор Adreno 750 Бездротові модулі Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.3, NFC Дисплей 6,8-дюймовий OLED Роздільна здатність: 2480х1116 точок, 400 ppi Частота оновлення: 120 Гц Пікова яскравість: 1600 ніт HDR10 Corning Gorilla Glass 5 Основні камери 50-мегапіксельна ширококутна Samsung GN5 ISOCELL з матрицею 1/1.57″, діафрагмою f/1.9 та оптичною стабілізацією; 50-мегапіксельна надширококутна Samsung JN1 ISOCELL з матрицею 1/2.76″, діафрагмою f/2.2 та електронною стабілізацією; 2-мегапіксельна макро камера з діафрагмою f/2.4 Фронтальна камера 16-мегапіксельна, f/2.2 Аудіо Стереодинаміки Акумулятор 6500 мА•год Зарядка Дротова 80 Вт, PD3.0 Роз’єми USB Type-C 3.2 Gen 2 Операційна система Android 14 Рекомендована ціна 32 999 грн

Редакція дякує інтернет-магазину Allo.ua за надання смартфона RedMagic 9 Pro для огляду

Комплектація

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Смартфон постачається з доволі хорошим набором аксесуарів, серед яких блок живлення на 65 Вт, зарядний кабель USB-C та пластиковий чохол-накладка.

Дизайн, матеріали та зручність користування

Смартфонам сьогодні важко здивувати користувачів дизайном, тому виробники стараються більше фокусуватися на деталях, що дуже помітно по RedMagic 9 Pro. Тому загалом маємо знайому конструкцію зі склом Gorilla Glass 5 на фронтальній та тильній панелі, майже пласку алюмінієву рамку, на перший погляд, нічого незвичного. Але дизайн смартфона розкривається в деталях.

По-перше, 6,8-дюймовий дисплей моделі не має вирізу під селфі-камеру, вона тут розташована під самим екраном і справді майже не помітна. По-друге, спершу здається, що на тильній стороні RedMagic 9 Pro знаходяться три великі модулі камер, і їх справді три – але звичне місце третьої насправді зайняло віконце вентилятора, яке до того ж має підсвітку.

По-третє, на тій же тильній кришці можна знайти LED-підсвітку у формі напису 09, що натякає на номер моделі. Ну і, в четвертих, камери взагалі не виступають з корпусу, а це зараз велика рідкість.

Думаю, загальна логіка дизайну RedMagic 9 Pro в цілому зрозуміла, виробник використав, з одного боку, популярну зараз форму корпусу, але доповнив її рядом невеликих, проте цікавих деталей. А у випадку з відсутністю вирізу камери, навіть важливих.

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Всі клавіші в смартфоні винесені на праву грань корпусу, зверху вниз йдуть кнопка регулювання гучності, живлення та повзунок червоного кольору. Можна було б подумати, що він відповідає за перемикання у беззвучний режим, і це було б логічно.

Але варто згадати, що перед нами ігровий смартфон, тому повзунок активує ігровий режим. По суті це окремий інтерфейс, який показує всі встановлені на RedMagic 9 Pro ігри, паралельно він звільняє оперативну пам’ять та вимикає сповіщення. Якщо чесно, краще б повзунок перемикав у беззвучний режим, або принаймні його можна було налаштувати.

Ще одним помітним елементом дизайну RedMagic 9 Pro є отвори системи охолодження ICE 13.0, які розташовані на праві та лівій грані корпусу. Через цю особливість смартфон не має захисту від води.

Проте потрапляння дрібного пилу в отвори не має бути проблемою, адже камера системи охолодження, через яку проходить повітря, ізольована від інших компонентів корпусу. Водночас кулер має функцію самоочищення, і якщо цілеспрямовано не засипати в нього пісок, то має працювати надійно. Про ефективність системи ICE 13.0 я ще розкажу далі.

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Повертаючись до дизайну також варто зазначити, що на правій грані корпусу RedMagic 9 Pro знаходяться сенсорні тригери, які мають підсвітку та вібровідгук. Клавіші регулювання гучності та живлення загалом доволі зручні, але остання має круглу форму та не дуже велика, тож до неї потрібно буде звикнути.

Для розблокування смартфона використовується оптичний сканер відбитків пальців. Він швидко спрацьовує та вдало розташований, щоб на нього було легко попадати великим пальцем правої або лівої руки.

На верхній та нижній грані RedMagic 9 Pro можна помітити доволі великі прорізи, і це вже не система охолодження, а динаміки. Вони тут справді дуже гучні та створюють відчутний стерео ефект. Для ігор та відео їх буде більш ніж достатньо.

Якщо вже заговорили про аудіо, то на верхній грані смартфона також є 3,5 мм розʼєм для навушників. Приємний бонус для користувачів, які мають дротові навушники.

Окрім того, поруч з 3,5 мм розʼємом знаходиться інфрачервоний датчик, який можна використовувати для керування сумісними пристроями. Цікаво, що в інтерфейсі смартфона є пульт керування, який може підʼєднуватися до телевізорів через Bluetooth або Wi-Fi, а от для самого ІЧ-порту треба встановлювати сторонній застосунок.

Розміри RedMagic 9 Pro складають 164×76,4×8,9 мм, а вага 229 грамів, це доволі великий смартфон, але враховуючи 6,8-дюймовий екран та акумулятор на 6500 мА⋅год, його корпус складно назвати сильно габаритним, він доволі зручно лежить в руці.

Дисплей

Смартфон отримав 6,8-дюймовий OLED дисплей (BOE Q9+) з роздільною здатністю 2480х1116 точок, співвідношенням сторін 20:9, частотою оновлення до 120 Гц та піковою яскравістю 1600 ніт. В налаштуваннях екрана можна змінювати колірне охоплення та температуру, обравши яскраві чи навпаки приглушені кольори, а також «теплу» або «холодну» їхню передачу. Загалом опцій для дисплея справді багато, користувачі можуть налаштовувати його як для ширшого колірного охоплення DCI-P3, так і для стандартного sRGB.

Пікова яскравість 1600 ніт автоматично спрацьовує на яскравому сонці, завдяки чому екран залишається видимим та з нього можна читати інформацію.

Частоту оновлення дисплея в RedMagic 9 Pro можна змінювати на 60, 90, 120 Гц, або ж обрати автоматичну зміну залежно від контенту.

В цілому, смартфон отримав якісний екран, який до того ж не має вирізів. Фронтальна камера схована між пікселями матриці дисплея, які достатньо щільно розташовані, щоб повністю її приховувати. Тому наявність селфі-камери в цілому помітно тільки на яскравому сонці, адже в місці її розташування пікселі не світяться так само сильно, як на всьому дисплеї.

Платформа та система охолодження

В RedMagic 9 Pro використовується флагманський процесор Snapdragon 8 Gen 3 з графікою Adreno 750, 12 ГБ оперативної та 256 ГБ швидкої вбудованої пам’яті UFS 4.0, але без можливості розширення. Конфігурація загалом на рівні топових смартфонів цього року, її доповнюють сучасні бездротові модулі Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, а також підтримка систем навігації GPS (L1+L5), BDS та GALILEO.

Продуктивність смартфона очікувано знаходиться на дуже високому рівні, він без проблем запускає всі наявні застосунки та ігри на Android.

Активна система охолодження ICE 13.0, що складається з випарної камери та вентилятора, здатного розкручуватися аж до 20 000 обертів за хвилину, дає RedMagic 9 Pro певну перевагу над іншими смартфонами з Snapdragon 8 Gen 3. Це в першу чергу виливається у вищі результати в синтетичних тестах, в Geekbench 6 та PCMark апарат набирає більше балів.

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Те саме можна сказати й про тест графіки, в 3DMark смартфон показує дуже високі результати.

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По суті, додаткове охолодження дозволяє RedMagic 9 Pro довше тримати високе навантаження, не скидаючи частоти процесора та графіки. Але в цьому плані вийшла доволі смішна ситуація, адже синтетичні тести створюють не реалістичне навантаження, водночас RedMagic 9 Pro намагається дати максимум від своєї платформи та не скидає частоти. Тобто не спрацьовує запобіжник, який мав би обмежувати систему-на-чипі, коли її температура підіймається. Хороша новина тут полягає в тому, що в реальному використанні ви справді отримуєте більше потужності, погана (для когось) – апарат показує дуже круті результати в стрес-тестах, але не може їх завершити, адже перегрівається. Такий от казус.

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Я не просто так згадав за реальне використання, бо тут, як на мене, платформа RedMagic 9 Pro розкриває себе якнайкраще, можна декілька годин грати в доволі вибагливі ігри, як Rome: Total War чи World of Tanks: Blitz без просідання швидкодії та з відносно невеликим нагрівом корпусу. В цьому плані активна система охолодження справді себе виправдовує.

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При цьому варто зазначити, що вентилятор працює майже безшумно, його можна почути хіба що у дуже тихому приміщенні, або якщо піднести смартфон близько до вух. Вентилятор автоматично вмикається при запуску гри та під час швидкого заряджання, але за потреби його можна повністю вимкнути.

В цілому, RedMagic 9 Pro пропонує флагманську платформу, яка завдяки активній системі охолодження забезпечує трохи вищу швидкість, ніж аналогічні моделі зі Snapdragon 8 Gen 3, та менший нагрів корпусу при довгому навантаженні.

Інтерфейс та ігровий режим

Смартфон працює на основі операційної системи Android 14 з власним інтерфейсом RedMagic OS 9, який має дуже широкі можливості для кастомізації.

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Наприклад, якщо «з коробки» смартфон пропонує ігрову тему оформлення, то її дуже легко перемкнути на стандартний Android, зробивши дизайн системи майже таким самим, як на смартфонах Pixel.

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При цьому в RedMagic OS 9 можна додатково змінювати швидкість анімації та форму значків, обираючи для себе найбільш комфортний варіант.

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Також є додаткові опції, як можливість увімкнути спливаючі панелі зі швидкими налаштуваннями, керування жестами та рухами смартфона, дублювання додатків та інші.

Загалом опанувати інтерфейс RedMagic OS 9 не буде проблемою, якщо ви хоча б раз мали справу з останніми версіями Android. Втім, деякі нюанси тут також є. Наприклад, виробник чомусь вирішив, що опція контрастного тексту за замовчанням – це зручно. Хоча вона в першу чергу передбачена для людей з поганим зором, і якщо такої проблеми в користувача немає, це налаштування буде просто робити шрифт менш зручним для читання.

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Окрім того, в налаштуваннях є загадковий пункт “Синхронізація розуму” зі значком AI, про який можна подумати, що там сховані налаштування штучного інтелекту.

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Але нічого подібного, за цим пунктом ховається 5G (не дуже для нас актуальне), додаткова спливаюча панель зі швидким доступом до програм та чомусь інструкція про те, як користуватися жестами багатозадачності. Дивний набір можливостей, як для такого пункту меню.

Проте в цілому RedMagic OS 9 – це швидкий та зручний інтерфейс, в якому є всі сильні сторони Android 14, плюс широкі опції з кастомізації.

Окремо варто поговорити про ігровий режим та в цілому налаштування, які дозволяють зробити гру комфортнішою. Я вже згадував вище, що на правій грані смартфона знаходиться слайдер, який перемикає його в ігровий режим. Це окремий інтерфейс, що дозволяє швидше передивлятися встановлені ігри та має ряд додаткових налаштувань та плагінів, що мають зробити ігровий процес зручнішим.

В ігровому режимі можна налаштувати тригери, доволі простий інтерфейс дозволяє призначити їх на будь-які віртуальні клавіші. Це доволі зручно і дуже допомагає в таких динамічних іграх, як шутери.

В будь-якій грі можна свайпом від лівої верхньої частини екрана викликати спеціальне меню, в якому є швидкі налаштування, макроси та додаткові модулі, які можуть допомагати під час гри.

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Наприклад, якщо граєте в картярську гру та не знаєте, яку карту витягнути, то для цього є модуль, який може зробити це за вас. Так само є модулі, що допомагають прицілюватися в шутерах, інвертують кольори екрана, щоб краще бачити супротивників на темних картах та інше. Такий собі набір трохи читерських доповнень, які, втім, можуть зробити гру справді ефективнішою.

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Проте варто зазначити, що далеко не всім користувачам потрібні такі додаткові ігрові можливості, багато з них потребує детального налаштування і це явно не те що будуть робити казуальні геймери.

Камери

Я вже згадував вище, що дизайн RedMagic 9 Pro може трохи заплутати щодо кількості камер, тому в цьому розділі остаточно розберемо це питання. Смартфон отримав два основні сенсори:

50-мегапіксельний ширококутний Samsung GN5 ISOCELL з матрицею 1/1.57″, діафрагмою f/1.9 та оптичною стабілізацією;

50-мегапіксельний надширококутний Samsung JN1 ISOCELL з матрицею 1/2.76″, діафрагмою f/2.2 та електронною стабілізацією.

Додатково є 2-мегапіксельна макро камера з діафрагмою f/2.4, але цей варіант зовсім на любителя, тому навіть в інтерфейсі смартфона перемикання на цей модуль сховано серед додаткових режимів камери.

Як і можна очікувати від ігрового смартфона, фотографія – це не сильна сторона RedMagic 9 Pro. Основна 50-мегапіксельна ширококутна камера вдень робить в цілому непогані знімки, але їм не вистачає ширшого динамічного діапазону.

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Завдяки високій роздільності камери, основний модуль може робити фото з наближенням від 2х до 10х, але це всього лише кроп, тому з кожним кроком зуму якість знімків буде погіршуватися.

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При нічній зйомці деталізація фото падає, з’являється більше шумів, але загалом нічний режим та оптична стабілізація дозволяють камері отримувати більше світла. Проте алгоритми постоброблення іноді сильно агресивні та роблять кольори занадто не природніми, тому фото стає схожим на згенероване.

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Надширококутна камера доволі сильно відрізняється від основної за передачею кольорів, тут вони більше приглушені, але зі своїм завданням при хорошому освітленні вона справляється, дозволяє захоплювати більше сцени.

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Нажаль, при нічній зйомці надширококутній камері важче отримувати достатньо світла на матрицю через відносно невелику діафрагму та відсутність оптичної стабілізації. Тому якість знімків може сильно відрізнятися залежно від того, наскільки добре підсвітлений об’єкт зйомки.

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Фронтальна камера в RedMagic 9 Pro – це 16-мегапіксельний модуль з діафрагмою f/2.2, захований за пікселями дисплея, таким чином його майже не видно при використанні екрана, але такій камері складно отримувати світло. Тому якість селфі сильно залежить від освітлення.

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Але варто зазначити, що порівняно з першими подібними камерами, модуль в RedMagic 9 Pro – це вже хороший крок уперед, і його можна назвати цілком юзабельним.

Автономність

Смартфон оснащено акумулятором на 6500 мА⋅год, що дуже добре, враховуючи не надто великі розміри та товщину моделі. При цьому RedMagic 9 Pro демонструє високий рівень автономності, в тесті PCMark під навантаженням та з активним екраном в стандартному режимі продуктивності апарат від 100% до 19% розрядився за 13,5 годин.

Таким чином, при звичайному використанні можна розраховувати на декілька днів роботи на одному заряді. В іграх все буде залежати від того, наскільки кожна конкретна гра навантажує систему. Але в цілому акумулятора RedMagic 9 Pro має вистачити на багатогодинні ігрові сесії.

Заряджається смартфон тільки дротовим способом через порт USB Type-C 3.2 Gen 2, проте він підтримує швидку зарядку до 80 Вт по стандарту Power Delivery 3.0. Від 0% до 50% апарат заряджається всього за 15 хвилин, а повна зарядка займає всього 40 хвилин.