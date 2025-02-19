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Apple показала iPhone 16e із OLED-екраном, фірмовим 5G-модемом та ціною від $599

Apple показала iPhone 16e із OLED-екраном, фірмовим 5G-модемом та ціною від $599
Apple-iPhone-16e
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
19 лютого, 18:28
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Apple представила iPhone 16e — свій новий бюджетний смартфон. Цей пристрій став наступником iPhone SE третього покоління.

iPhone 16e отримав більший 6,1-дюймовий OLED-дисплей замість 4,7-дюймового LCD у попередній моделі iPhone SE. Екран має виріз для Face ID. Тобто Apple більше не продає iPhone із кнопкою Touch ID, завершуючи цілу епоху.

Apple iPhone 16e

Смартфон працює на чипі A18, що забезпечує підтримку функцій Apple Intelligence. Пристрій також оснащено першим фірмовим 5G-модемом Apple під назвою C1. Інші iPhone використовують модеми Qualcomm. За словами Apple, їхній власний модем настільки енергоефективний, що новинка має найтриваліший час автономної роботи серед усіх 6,1-дюймових моделей iPhone.

На задній панелі iPhone 16e розташована єдина 48-мегапіксельна камера. Вона забезпечує 2-кратний зум “оптичної” якості.

Серед інших важливих особливостей — Action Button замість перемикача режимів звуку та порт USB-C замість Lightning. Пристрій не має кнопки Camera Control, яка з’явилася у решті лінійки iPhone 16 минулого року.

iPhone 16e

Apple відкриє замовлень на iPhone 16e з 21 лютого. У США вартість смартфона стартує від $599. Він буде доступний у чорному та білому кольорах і пропонуватиметься з пам’яттю на 128 ГБ, 256 ГБ та 512 ГБ. Коли iPhone 16e зʼявиться в Україні інформації поки нема.

Смартфони Apple Анонси iPhone 16E
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