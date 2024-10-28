Огляд iPhone 16 Pro: на що здатна нова платформа та чи потрібна кнопка камери

Лінійка iPhone 16 Pro, дебют якої відбувся цієї осені, отримала прохолодну зустріч, адже вже до релізу було зрозуміло, що в ній не буде нічого кардинально нового. Щобільше, в Apple зробили ставку на функції штучного інтелекту, які на основних для виробника ринках не з’являться раніше кінця жовтня, а в деяких країнах, як в Україні, не анонсовані взагалі. Тобто буде добре, якщо хоча б частина цих ШІ-можливостей буде адаптована для української мови наступного року. Все це ставить питання про доцільність виходу iPhone 16 Pro та про успішність нових смартфонів Apple загалом.

Втім, історія iPhone показує, що далеко не завжди є пряма залежність між кількістю інновацій в новій моделі смартфона та його популярністю. Під час тестування iPhone 16 Pro, я спробував розібратися, чи вийде у нової моделі повторити або навіть перевершити успіх попередників та чи варто на неї оновлюватися.

Характеристики iPhone 16 Pro

Розміри та вага 149,6 x 71,5 x 8,3 мм , 199 грамів Оперативна пам’ять і сховище 8 ГБ + 128 ГБ -1 ТБ Процесор Apple A18 Pro Графічний процесор Apple GPU (6 ядер) Бездротові модулі Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB 2, Emergency SOS Дисплеї 6,3-дюймовий LTPO Super Retina XDR OLEDРоздільна здатність: 2622х1206 Співвідношення сторін: 19.5:9Частота оновлення: 1-120 Гц Яскравість: до 2000 ніт Основні камери Ширококутний сенсор: 48 МП, ƒ/1.78Надширококутний: 48 МП, ƒ/2.2, 120°Перископічний телефото: 12 МП, ƒ/2.8, 5× Фронтальна камера 12 МП, ƒ/1.9 Аудіо Стереодинаміки Акумулятор 3582 мА⋅год Зарядка Дротова до 27 Вт, бездротова — до 15 Вт, MagSafe — до 25 Вт Роз’єми USB-C, USB 3 Операційна система Apple iOS 18 Рекомендована ціна в Україні від 59 999 грн

Комплектація

Тут без покращень, в коробці зі смартфоном постачається тільки кабель USB-C, металева шпилька для лотка SIM-карти та невеликий буклет з базовою інформацією.

Цього року комплектація навіть стала гіршою, якщо для вас важливі подібні деталі, адже Apple прибрала з коробки фірмові наклейки зі своїм логотипом. З одного боку добре, що компанія далі працює над зменшенням відходів, але шкода, що перервалася така довга традиція. Я пам’ятаю, як знайшов ці наклейки у коробці свого першого MacBook Pro, який купував ще 2011 року, і це був доволі приємний бонус.

Дизайн та матеріали

Напевно найбільшою зміною в дизайні iPhone 16 Pro стала діагональ екрана. Для меншої моделі, як в мене на тесті, вона тепер досягає 6,3 дюйма, замість 6,1 дюйма, а для Pro Max виросла з 6,7 до 6,9 дюйма. Попри менші рамки навколо дисплея це нововведення вплинуло на розміри корпусу, він став трохи вищим. Проте якщо не тримати поруч попереднє покоління смартфона, то різниця в діагоналі екрана не дуже сильно впадає в око.

Якби в Apple не акцентували на більшому дисплеї iPhone 16 Pro, думаю, далеко не всі користувачі звернули б на це увагу. Але більший екран при не надто сильному збільшенні габаритів — це добре. Одним із моїх найулюбленіших смартфонів всіх часів є Galaxy S10+ з 6,4-дюймовим дисплеєм, і я досі вважаю цю діагональ майже ідеальною. Й оскільки екран iPhone 16 Pro майже до неї доріс, то, як на мене, це збалансованіший вибір, ніж iPhone 16 Pro Max з майже планшетними 6,9 дюйма. Але не варто недооцінювати магнетизм великих діагоналей, тому впевнений, що більшість покупців обере саме більшу модель, хоча менша явно буде зручнішою у повсякденному використанні.

Повертаючись до дизайну, тонші рамки смартфона — це також доволі важливе досягнення інженерів Apple, але з боку користувача їх так само легко проігнорувати, враховуючи, що покупці поспішають заховати новий iPhone у чохол. Але чисто естетично, мені подобаються цьогорічні зміни в дизайні, вони не перекреслюють всі хороші нововведення у корпусі iPhone 15 Pro, а навпаки намагаються їх розвинути. Проте й ті, хто вважає, що змін в дизайні iPhone 16 Pro занадто мало, по-своєму праві. Нову модель легко сплутати з попередньою. Як ліричний відступ можу лише додати, що виробники давно пройшли пік моноблокового дизайну, і все що ми колись побачимо в цьому форматі буде певною мірою повторенням того, що вже було.

Формально матеріали в iPhone 16 Pro не змінилися, але є деякі покращення. Всю фронтальну панель смартфона займає захисне скло Ceramic Shield, в Apple заявляють, що воно стало на 50% міцнішим, але не в плані стійкості до подряпин, а при ударах під час падіння. Як відомо, компанії тестують такі речі в лабораторних умовах, тож користувачам доводиться сподіватися не тільки на заяви виробника, а й на своє везіння. Ну або потрібно заздалегідь подбати про додатковий захист.

Рамка корпусу iPhone 16 Pro так само зроблена з титанового сплаву, легшого за сталь матеріалу, який минулого року дозволив зменшити вагу iPhone 15 Pro до 187 грамів. Проте новинка через трохи більші розміри та більший акумулятор не змогла втримати цей показник, і її вага підросла до 199 грамів. На щастя, це не сильно вплинула на зручність використання, завдяки трохи заокругленим граням iPhone 16 Pro зручно лежить у руці, титанова рамка відчувається більш полірованою.

Тильна частина смартфона зроблена з матового скла, яке переходить у глянцеве на блоці камери. Останній цього року не змінився, хоча дехто очікував його збільшення. Річ у тім, що починаючи з iPhone 11 Pro блок камер кожного року ставав трохи більшим, тож були певні прогнози, що він колись розтягнеться на всю тильну панель. На жаль, чи на щастя, збільшення блоку камер поки що зупинилося.

Рамка корпусу та тильна частина iPhone 16 Pro можуть бути виконані в одному з чотирьох кольорів, і цього разу вони максимально нейтральні. Покупці можуть обрати з чотирьох кольорів: чорний, білий, натуральний титановий та пустельний титановий. Останній є цьогорічною новинкою і нагадує дещо світліший золотий колір. Лінійці iPhone 16 Pro явно не вистачає яскравіших кольорів, і я сподіваюсь, щоб хоча б один Apple додасть пізніше, як було із зеленим кольором в iPhone 13 Pro.

За виключенням нової кнопки камери, про яку я детальніше розкажу нижче, набір клавіш в смартфоні не змінився. На його лівій грані все ще знаходиться багатофункціональна Action Button з можливістю призначити на неї запуск ліхтарика, увімкнення режиму сну, диктофона, перекладача, функцій доступності та швидких команд. Тобто довгим натисканням можна запустити майже будь-що. Одразу під Action Button знаходяться кнопки регулювання гучності, а на правій грані клавіша живлення.

На нижні грані розташований швидкий порт USB-C з підтримкою зарядки, DisplayPort та передачі даних по протоколу USB 3 до 10 Гбіт/с. На жаль, комплектний кабель USB 3 не підтримує. Поруч з цим розʼємом знаходиться один із двох динаміків, ще один суміщений з розмовним.

Не знаю, що інженери Apple в них накрутили, але звучати iPhone 16 Pro став ще голосніше, при цьому навіть з обʼємом та нотками баса. Складно порівнювати просто на слух, але ця модель точно є однією з найголосніших на ринку.

Попри збільшення кількості механічних кнопок на корпусі iPhone 16 Pro, це ніяк не вплинуло на ступінь захисту смартфона від пилу та води, він пройшов сертифікацію за стандартом IP68.

Дисплей

6,3-дюймовий Super Retina XDR дисплей в iPhone 16 Pro отримав LTPO OLED матрицю з роздільною здатністю 2622х1206 точок, з частотою оновлення від 1 до 120 Гц, підтримкою HDR10 та Dolby Vision. Типова яскравість екрана досягає 1000 ніт, це те, що користувач може отримати, викрутивши повзунок яскравості на максимум. Але, окрім цього, є пікова яскравість до 2000 ніт, що автоматично спрацьовує на яскравому сонці.

Технологія LTPO дозволяє дисплею смартфона споживати менше енергії в режимі Always on Display, при цьому він може показувати потрібну інформацію, як дату, час, сповіщення, Live Activities та керування медіаплеєром.

Загалом, Apple традиційно пропонує високоякісний екран з чудовою передачею кольорів, широкими кутами огляду та можливість без проблем читати інформацію на вулиці навіть при дуже яскравому освітленні. Проте окрім трохи більшої діагоналі та трохи вищої роздільної здатності, дисплей iPhone 16 Pro не отримав оновлених характеристик. В нього такий самий рівень яскравості та підтримка тих самих технологій, як в iPhone 15 Pro.

Виріз Dynamic Island також залишився без змін, він все ще вміщує систему камер для розпізнавання обличчя Face ID та використовується в інтерфейсі iOS 18 для сповіщень, що вигулькують навколо нього. Це робить виріз ніби як частиною інтерфейсу, і я досі вважаю, що це чудовий спосіб зробити корисним загалом доволі архаїчний елемент дизайну.

Платформа, швидкодія та софт

Торішній лінійці iPhone 15 Pro не бракувало потужності, але компанія Apple вирішила на цьому не зупинятися, і разом з iPhone 16 Pro представила процесор A18 Pro. Цей чип вироблений за 3-нанометровим техпроцесом та має ту саму архітектуру з 2 швидкими та 4 енергоефективними ядрами, але тепер вони працюють на вищій частоті 4,05 ГГц та 2,42 ГГц відповідно. Також були оновлені 16 нейронних ядер для обчислень машинного навчання та 6-ядерний графічний прискорювач. Процесор так само доповнює 8 ГБ оперативної памʼяті та накопичувач на 128, 256, 512 ГБ або на 1 ТБ.

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Навіть порівняно з торішнім чипом A17 Pro, новий A18 Pro демонструє значний приріст швидкодії впевнено обходячи процесор Apple M2 в iPad Pro в однопотокових завданнях та майже наздоганяє його в багатопотокових. Це дуже хороший результат, як для такого компактного пристрою.

При цьому швидшим став не тільки процесор, але й графіка, у вибагливому тесті 3DMark Solar Bay iPhone 16 Pro обходить попередника більш ніж на 1000 балів, демонструючи вищий рівень FPS протягом всього навантаження.

Але й це ще не все, новий дизайн системи охолодження в iPhone 16 Pro дозволяє смартфону тримати вищу продуктивність протягом довшого навантаження. В тесті 3DMark Wild Life Extreme, який 20 кіл підряд навантажує графіку, апарат показує стабільність на рівні 89,2%! iPhone 15 Pro проходив цей же тест з результатом 64,4%, значно знижуючи частоти вже на другому колі.

Але й не тільки в тестах, а й в реальному використанні смартфон майже не нагрівається, а коли нагрівається, то стає ледь теплим. Якщо ж ви вирішите провести більше часу в якійсь вибагливій до графіки грі, то можете розраховувати, що iPhone 16 Pro буде довше тримати майже максимальну продуктивність.

Серед інших можливостей платформи смартфона також зазначу підтримку найновіших бездротових стандартів Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB 2 та супутникового звʼязку, який, на жаль, поки не працює в Україні. Окрім цього для визначення місцеперебування iPhone 16 Pro може запропонуватися модулі GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS та NavIC.

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Змін в iOS 18 без врахування Apple Intelligence не дуже багато, користувачі отримали більше можливостей кастомізувати робочі столи, налаштовувати Control Centre, ряд оновлень інтерфейсу програм, як в стандартних “Фотографіях” та різні дрібні оновлення. Детальніше з новими можливостями системи можна ознайомитися в нашому огляді бета-версії iOS 18.

Камери та нова кнопка

Ще одним великим оновленням в iPhone 16 Pro став набір камер, який тепер складається з наступних модулів:

48 МП Fusion ширококутний, ƒ/1.78, 24 мм, 1/1,28″, друге покоління Sensor-shift, можливість наближення 2х;

12 МП перископічний телефото, ƒ/2.8, 120 мм, PDAF, 3D Sensor‑shift оптична система стабілізації та 5-кратне оптичне наближення;

48 МП надширококутний, ƒ/2.2, фокусна відстань 13 мм, PDAF, кут захвату у 120° та електронна стабілізація.

З огляду на характеристики камер, смартфон отримав два значні оновлення — це новий надширококутний модуль та телефото з тетрапризмою, який минулого року дебютував у більшій моделі Pro Max і нарешті добрався до меншої версії. Тож можливості зйомки доволі широкі, з одного місця можна робити кадри від 0,5х до 25х, але з наближенням вищим за 10х деталізація буде значно падати.

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В іншому, якість фото з iPhone 16 Pro очікувано знаходиться на високому рівні з хорошою деталізацією та широким динамічним діапазоном. Проте Apple в останні декілька років не просто так критикують за те, що компанія налаштовує алгоритми постоброблення камери так, що вона занадто сильно висвітлює тіні. Через це знімки втрачають свою глибину, зображення має пласкіший вигляд, але на екрані смартфона такі яскравіші фото можуть здаватися привабливішими для користувачів.

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Щоб спробувати задовольнити всіх, в Apple пішли на безпрецедентний для себе крок. Компанія, яка завжди славилася тим, що дає користувачам мінімум вибору, додала масу налаштувань камери, зокрема можливість значно впливати на стилі фотографій, підбираючи колір та тональність знімків. При чому як під час зйомки, так і після, коли фотографії обробляються в галереї.

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Фотографічні стилі — це насправді чудовий спосіб отримати від камер iPhone 16 Pro бажаний результат, але далеко не всі користувачі захочуть з ними розбиратися, навіть попри те, що можна один раз налаштувати потрібний стиль та зберегти його в налаштуваннях камери.

Ще одним нововведенням в основній 48 МП Fusion камері смартфона стала підтримка запису відео в 4K 120 FPS. iPhone вже давно є один із найкращих мобільних рішень для зйомки відео, і ця опція ще більше розширює можливості творців контенту. Адже й підтримка формату Apple Log нікуди не зникла, тож за бажання можна зняти справді кінематографічне відео у 4К. Проте варто враховувати, що воно буде займати доволі багато місця у памʼяті смартфона і краще одразу подумати над покупкою зовнішнього швидкого накопичувача.

Окрім цього, варто згадати про нові опції для відео, зокрема можливість відокремити голос від навколишнього шуму.

Це функція справді працює дуже добре, при чому активувати її можна вже після того, як відео буде зняте.

Ось я нарешті добрався до одного з найголовніших оновлень iPhone 16 Pro - це нова кнопка, яка зʼявилася у нижній частині правої грані смартфона та відповідає за запуск камери. Вона механічна та має сенсорну поверхню для використання жестів прокручування. І щоб збільшити довговічність цієї клавіші, її поверхню покрили сапфіровим склом.

При натисканні на кнопку можна швидко запустити застосунок камери, при чому в налаштуваннях можна вибрати будь-яку іншу програму для фото, як Instagram чи Halide.

Кнопка при цьому натискається з помітним зусиллям, я не дуже уявляю, як її можна натиснути випадково. Тим більше, що в тих же налаштуваннях є опція запуску камери через подвійне натискання.

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Попри очікування, що після запуску кнопки камери на неї можна буде легко натиснути для фокусування, це так не працює. Одне легке натискання дозволяє перейти до меню вибору камери, гортання по поверхні кнопки переміщує між різними опціями вибору, і ще одне легке натискання робить вибір. Легким подвійним натисканням можна повернутися у попереднє меню. Всього завдяки кнопці можна міняти експозицію, діафрагму, масштаб, камери, стилі та тон. Сильне натискання по клавіші — це завжди активація спуску затвора.

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Я не можу назвати нову кнопку зайвою, за час використання iPhone 16 Pro я звик швидко запускати нею камеру. Але робити фото з її допомогою не завжди зручно, зокрема через те, що її потрібно натискати із зусиллям і це може збити кадр. Можливо в Apple ще поправлять її роботу програмними оновленнями, але загалом це має вигляд розв'язання проблеми, про яке ніхто не просив. На iPhone й до цього можна було швидко запустити камеру натисканням кнопки на заблокованому екрані, або просто свайпом. Керування камерою на сенсорному дисплеї було інтуїтивно зрозумілим і навряд чи в когось викликало невдоволення, адже так само це працює на всіх сенсорних смартфонах.

Сподіваюсь, що більше сенсу в окремій кнопці камери буде із запуском Apple Intelligence, принаймні компанія вже анонсувала свій аналог Google Lens, доступ до якого буде саме через цю клавішу. Також сподіваюсь, що в наступному поколінні iPhone, кнопку розмістять трохи нижче, все ж вона доволі високо розташована для зручного використання у горизонтальному режимі. Ну або навпаки підіймуть вище та сумістять з кнопкою живлення, бо зараз у вертикальному положенні до неї незручно дотягуватися. Загалом Apple є тут над чим попрацювати.

Автономність

Ємність акумулятора iPhone 16 Pro виросла до 3582 мА⋅год, що помітно більше, ніж 3274 мА⋅год в 15 Pro, і це позитивно вплинуло на автономність смартфона. Якщо попередника в середньому вистачало на день роботи, то новинка тримається вже 1,5 дня. В деякі дні не надто активного використання в мене навіть виходило, що при заряджанні iPhone 16 Pro о 8 ранку до 22:00 апарат доживав майже з 50% заряду.

Смартфон можна заряджати через порт USB-C, через магнітний конектор MagSafe до 25 Вт та через бездротову Qi 2 зарядку до 15 Вт. Як і минуле покоління, iPhone 16 Pro від блока живлення на 20 Вт може зарядитися від 0 до 50% за 30 хвилин.