Прибуток Ubisoft у 2024 році впав на понад 30% у порівнянні з 2023 роком

Ubisoft оприлюднила фінансові результати за дев’ять місяців 2024 фінансового року, що завершилися 31 грудня, а також окремо за останній квартал. Протягом цього періоду прибутки компанії знизились на 31,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, пише GameIndustry.biz.

Прибуток Ubisoft за дев’ять місяців 2024 року становить €990 мільйонів, що на 31,4% менше порівняно з 2023 роком. Чисті бронювання, які включають грошові суми та одиниці замовлень мінус скасування та видалення, досягли €944 мільйонів, що на 34,8% менше.

У 3 кварталі 2024 року бронювання Ubisoft впали на 51,8%, до €301,8 мільйона. Хоча це вдвічі гірший результат порівняно з тим самим періодом 2023 року, компанія зазначає, що ці показники відповідають прогнозам. Ubisoft оптимістично налаштована щодо 4 кварталу і покладає великі надії на Assassin’s Creed Shadows, попередні замовлення якої досягли рівня Odyssey.

"Ранні відгуки були позитивними, хвалили розповідь та захоплюючий досвід [Assassin's Creed Shadows], коли обидва персонажі відіграють ключові ролі у сюжетній лінії, а також якість і взаємодоповнюваність геймплею, що забезпечується підходом з двома головними героями", – заявив гендиректор та співзасновник Ubisoft Ів Гіймо.

Ubisoft також повідомила, що за дев’ять місяців 2024 фінансового року компанія мала 36 мільйонів активних щомісячних гравців на ПК та консолях. Загальний ігровий час та кількість ігрових сесій у проєктах компанії за день зросли на 4% і 7% відповідно.

Компанія відзначила, що Rainbow Six Siege продемонструвала чудові результати у 3 кварталі, і очікується, що гра продовжить рости, зокрема завдяки перезапуску Rainbow Six Siege X. Наприкінці третього кварталу проєкт досяг найвищого середнього прибутку за місяць з моменту релізу у 2015 році. Ще одна успішна гра Ubisoft у 3 кварталі — The Crew Motorfest, яка досягла найвищого показника щомісячних гравців за всю історію.

Однією з важливих частин фінансової звітності стало повідомлення про подальше зменшення витрат: у грудні Ubisoft закрила студію в Лондоні та звільнила близько 185 працівників. Компанія зазначає, що зменшення витрат відбувається швидше, ніж очікувалося, і весь процес планують завершити до кінця 2025 фінансового року, хоча реструктуризація триває.