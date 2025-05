Ubisoft закрила студію у Лондоні та звільнила 185 працівників

Ubisoft оголосила про закриття лондонської студії, яка переважно підтримувала інші команди. Це та інші скорочення призведуть до звільнення 185 співробітників, хоча деяким буде запропоновано роботу на віддаленій основі. Про це пише Eurogamer.

Компанія також скоротить команди у Дюссельдорфі (колишня Blue Byte), Стокгольмі та офісі Ubisoft Reflections у Ньюкаслі, окрім закриття студії в Лімінгтоні. Загальна кількість звільнень — 185 співробітників — включає всі ці офіси, а не лише закриту студію.

Ubisoft Leamington була заснована у 2002 році під назвою FreeStyleGames. Її створили колишні співробітники Rare та Codemasters. У 2008 році студія перейшла у власність Activision, де працювала до 2017 року.

Серед останніх проєктів студії були підтримка розробки ігор із серії Tom Clancy’s The Division, а також участь у створенні Star Wars Outlaws, Skull and Bones та Far Cry 5. У період роботи з Activision студія випустила DJ Hero, DJ Hero 2, Guitar Hero Live і долучилася до розробки Call of Duty: Infinite Warfare.