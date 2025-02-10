Претендент на супердодаток: «Київстар» хоче придбати сервіс бронювання ліків Tabletki.ua

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Український найбільший мобільний оператор «Київстар» націлився на придбання сервісу Tabletki.ua. Це може стати другою потенційною покупкою після того, як з корпоративних прав оператора зняли арешт.

Як пише Forbes Ukraine з посиланням на відповідь Антимонопольного комітету України, «Київстар» у листопаді 2024 року подав заявку до АМКУ на купівлю онлайн-сервісу бронювання ліків Tabletki.ua, але тоді комітет заявку не погодив. На 6 лютого повторного запиту від не надходило.

Довідка: Tabletki.ua — це сайт і додаток, де можна знайти та забронювати в конкретній аптеці препарати, а після — викупити їх у торговій точці. Сервіс, який наразі має майже 10 млн користувачів, було засновано у 2010 році як прайс-агрегатор, на якому споживачі могли порівняти ціни в різних аптеках. У 2015 році фаундери, брати Олександр та Євген Муравщики, додали функцію бронювання ліків. Завдяки цьому бізнес виріс у 10 разів. У 2018 році до сервісу було підключено 5000 аптек по всій країні, нині з ним співпрацює 12 000 торгових точок, що ставновить близько 70% усього фармацевтичного ритейлу України. Кому належить сервіс? Родині Муравщиків сукупно належить 56% ТОВ «МТПК». По 23% мають Олександр та Наталя Муравщики. Ще 10% — у Євгена Муравщика. 20% належить Юрію Савчину, 15% — Володимиру Осьмачку, 9% — Вадиму Рогатинському.

За даними видання, комітет отримав тоді заявку на придбання ТОВ «МТПК», яка володіє торгівельною маркою Tabletki і є основною юрособою компанії. 29 листопада 2024 року АМКУ повернув її, адже вона не відповідала певним вимогам: ймовірно, йшлося про арешт 47% корпоративних прав «Київстару» — згідно з законом України «Про санкції», компанії не надають дозвіл на концентрацію, якщо на неї поширюються економічні та інші обмежувальні заходи — санкції.

Шевченківський суд зняв арешт 29 листопада 2024 року — у той же день оператор отримав відмову Антимонопольного комітету. Співрозмовник, наближений до угоди, 31 січня 2025 року заявив виданню, що мобільний оператор може подати повторну заявку найближчим часом.

Співзасновник Tabletki.ua Євген Муравщик відмовився коментувати чутки про дану угоду. Він лише зазначив, що компанія «дуже часто спілкується про інвестиції», але відмовився уточнювати, з ким саме.

Cпівзасновник сервісу Tabletki.ua Євген Муравщик; фото з сайту forbes.ua

Згідно з оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine, поточна ціна сервісу Tabletki.ua може сягати $30-80 млн: широкий діапазон оцінки зумовлений високим рівнем рентабельності бізнесу — маржа чистого прибутку компанії за останні 12 місяців становить 89%. Як свідчать дані YouControl, виторг ТОВ «МТПК» за 9 місяців 2024 року становив 517 млн грн, що на 88% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

За словами керівника аналітичного відділу Concorde Capital Олександра Паращія, у компанії «Київстар» наразі є багато грошей через заборону на виплату дивідендів за кордон. Так, у ІІІ кварталі 2024 року оператор наростив дохід на 17,9%, до 10,3 млрд грн, EBITDA зросла до 5,9 млрд грн.

Трафік сервісу Tabletki.ua протягом 2022-2023 років. Дані — Similarweb

Нагадаємо, що «Київстар» збирається вийти на біржу Nasdaq. Оператор зробить розміщення в обхід IPO — через механізм Special-Purpose Acquisition Company, тобто через компанію, створену спеціально під об'єднання. Вихід на біржу може відбутися у ІІІ кварталі 2025 року.

У грудні 2024 року «Київстар» також подав заявку до АМКУ на придбання найбільшого в Україні онлайн-сервісу виклику таксі Uklon. Ціна компанії може становити $40-80 млн. 6 лютого комітет дозволив придбання Uklon.

За інформацією джерел «Економічної правди», переговори між Uklon та «Київстаром» тривали щонайменше з липня 2023 року. А однією з причин затягування ухвалення позитивного рішення могла бути валюта операції. Оператор прагнув провести угоду в гривнях, оскільки обмін великих сум валюти наразі є складним. А ще у серпні 2022 року «Київстар» придбав медичну інформаційну систему Helsi. Тож, якщо угода з Uklon та Tabletki.ua буде укладена, оператор зможе почати трансформацію в супердодаток.

Принципал Horizon Capital Денис Сичков щодо можливої угоди з купівлі сервісу Tabletki.ua сказав виданню Forbes Ukraine наступне: «Ця угода створює можливості для додаткових синергій, наприклад вони можуть зробити інтеграцію рецепта від лікаря в Helsi, бронювання ліків на Tabletki.ua і доставку через Uklon». Можна повністю закрити цикл, погоджується і керівний партнер Flyer One Ventures Віталій Лаптенок.