У 2025 році Пошук Google перетвориться на ШІ-асистента — Сундар Пічаї

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Генеральний директор Google Сундар Пічаї повідомив під час фінансового звіту, що пошуковий сервіс Google активно розвивається у напрямку штучного інтелекту. У 2025 році Пошук має стати асистентом на основі ШІ, пише TechCrunch.

Під час доповіді Пічаї розповів про наступний етап плану Google щодо оснащення Пошуку функціями штучного інтелекту від дослідницької лабораторії компанії DeepMind.

У Gemini з'явиться функція Deep Research — ШІ-агент, який шукатиме та аналізуватиме інформацію за запитом користувача. Аналогічну функцію нещодавно представила OpenAI, вона входить до пакета CgatGPT Pro за $200

Пічаї зазначив, що Google має "чітке уявлення" про пошуковий досвід, який компанія може створити за допомогою ще одного агента штучного інтелекту Google — Project Mariner, раніше відомий як Jarvis. Ця система може використовувати інтерфейс вебсайтів від імені користувачів, та виконувати завдання.

Google також має великі плани на Project Astra. Компанія заявляє, що хоче, щоб мультимодальна система ШІ одного дня стала основою для розумних окулярів доповненої реальності.