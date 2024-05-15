На конференції Google I/O компанія представила Project Astra – мультимодальну модель, яка зможе аналізувати все, що їй показує користувач.

Техногігант показав дуже ранню версію того, що, як він сподівається, стане універсальним помічником. Project Astra – це мультимодальний асистент зі штучним інтелектом, який бачить світ у реальному часі, може розпізнавати речі та запам’ятовує їхнє розташування.

У демонстраційному відео, яке, як запевняє керівник Google Deep Mind Деміс Хасабіс, не є підробкою чи фальсифікацією, користувач Astra в лондонському офісі Google попросив описати предмети зафіксовані на камеру, пояснити код та нагадати, де знаходяться окуляри.

Асистент без жодних затримок відповів на всі питання у форматі живої розмови.

Astra набагато ближчий до того, як має працювати справжній асистент зі штучним інтелектом у реальному часі, ніж попередні продукти, стверджує Хасабіс.

Новий асистент має з’явитись “пізніше цього року”.