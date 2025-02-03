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OpenAI представила функцію, яка дозволяє ChatGPT проводити дослідження

OpenAI представила функцію, яка дозволяє ChatGPT проводити дослідження
chatgpt openai deep research
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
3 лютого, 08:50
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OpenAI представила нову функцію Deep Research. ШІ-агент тепер зможе виконувати складні дослідження, аналізуючи дані з інтернету. Процес одного такого дослідження триватиме від 5 до 30 хвилин.

Функція працює на моделі o3, яка здатна міркувати, і вже доступна користувачам ChatGPT Pro у США з лімітом у 100 досліджень на місяць. У майбутньому OpenAI планує розширити її доступність для ChatGPT Plus і Teams в інших країнах, а також збільшити кількість дозволених запитів на місяць.

Технології Штучний інтелект OpenAI ChatGPT Deep Research
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