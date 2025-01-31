Гендиректор Apple вважає штучний інтелект DeepSeek "інноваціями, які підвищують ефективність"

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Генеральний директор Apple Тім Кук вважає, що ШІ-моделі DeepSeek представляють "інновації, які підвищують ефективність". Про це він сказав під час фінансового звіту за четвертий квартал 2024 року, пише TechCrunch.

"Загалом, я вважаю, що інновації, які підвищують ефективність, - це добре. І ви знаєте це те, що ви бачите в цій моделі", — відповів Тім Кук на запитання аналітика про те, як ШІ-моделі DeepSeek вплинуть на прибуток Apple.

Кук також повідомив, що Apple застосовує гібридну модель для свого ШІ, в якій деякі прості завдання виконуються локально за допомогою власних моделей на спеціальних кремнієвих чипах, тоді як складніші завдання обробляються в хмарі через партнерство з постачальниками ШІ-моделей. Наразі компанія співпрацює в цій сфері лише з OpenAI.

Apple зазначила, що її партнерство з OpenAI не є ексклюзивним, і в майбутньому вона може інтегрувати в iPhone моделі штучного інтелекту інших компаній, наприклад, Gemini від Google або Claude від Anthropic. Чи планує Apple додавати моделі DeepSeek Кук не зазначив.

До речі, запуск функцій штучного інтелекту Apple не спричинив очікуваного різкого зростання продажів iPhone, і навіть спостерігалося деяке зниження порівняно з минулим роком. Але Тім Кук зазначив, що в регіонах, де було впроваджено Apple Intelligence, продажі були вищими, ніж в тих, де ця функція не була доступна.

Нагадаємо, нещодавно OpenAI заявила, що має докази того, що її ШІ-моделі були використані для навчання DeepSeek за допомогою процесу, який називається дистиляція. Якщо це правда, то це порушує політику використання OpenAI та підриває досягнення DeepSeek.

Окрім звинувачень від OpenAI, аналітики також повідомляють, що для навчання ШІ-моделей DeepSeek могло бути використано значно більше графічних процесорів і обчислювальних витрат, ніж заявляє компанія.