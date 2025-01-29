OpenAI каже, що китайська DeepSeek незаконно використала її ШІ-моделі

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OpenAI стверджує, що виявила докази так званої "дистиляції" — техніки, яка дозволяє розробникам покращувати продуктивність менших ШІ-моделей, використовуючи вихідні дані з більших і потужніших моделей. Хоча дистиляція є поширеною практикою в ШІ-галузі, OpenAI заявляє, що DeepSeek використовувала цей метод для створення власної моделі, що суперечить правилам компанії. Згідно з політикою OpenAI, користувачам заборонено "копіювати" її послуги або використовувати результати для розробки конкуруючих ШІ-моделей.

OpenAI не надала конкретних доказів своїх звинувачень, але наголосила, що активно моніторить і блокує акаунти, підозрювані у порушенні умов. Повідомляється, що OpenAI разом із ключовим партнером Microsoft минулого року розслідували та заблокували кілька акаунтів, пов’язаних із DeepSeek, через підозру у використанні дистиляції всупереч правилам компанії. Microsoft відмовилася коментувати це питання.

DeepSeek поки що не відповіла на звинувачення, оскільки в Китаї тривають святкування Китайського Нового року.

Хоча OpenAI висловлює занепокоєння щодо можливого порушення її інтелектуальної власності, деякі дослідники ШІ стверджують, що дистиляція є поширеною практикою як у Китаї, так і в США. Рітвік Гупта, дослідник ШІ в Каліфорнійському університеті Берклі, зазначив, що багато стартапів і академічних установ використовують вихідні дані з комерційних ШІ-моделей, таких як ChatGPT, для покращення власних систем.

"Мене не дивує, що DeepSeek могла зробити те ж саме. Але припинити цю практику буде складно" — пояснив Гупта.