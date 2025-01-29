Аналітики кажуть, що DeepSeek витратила "значно більше ніж $500 млн" на графічні процесори і це хороша новина для NVIDIA

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Багато хто в Кремнієвій долині вважає, що масштабний розпродаж акцій є надмірною реакцією на модель ШІ DeepSeek-R1 від китайської лабораторії, повідомляє Financial Times.

NVIDIA стала найціннішою компанією світу минулого року, оскільки інвестори зробили ставку на велику потребу технологічних компаній в процесорах штучного інтелекту. Генеральний директор виробника чипів Дженсен Хуанг передбачив, що в найближчі кілька років буде побудовано центри обробки даних штучного інтелекту вартістю $1 трильйон.

В основі цієї впевненості лежала концепція "закону масштабування" штучного інтелекту, популяризована керівниками стартапів штучного інтелекту, таких як OpenAI та Anthropic, яка припускала, що моделі ШІ стають розумнішими, оскільки їм надається більше даних та обчислювальних ресурсів.

Випуск моделі DeepSeek-R1 і разом з нею дослідницької статті, яка відкрито пояснює, як вона була створена — порушив чари закону масштабування, оскільки для тренування моделі начебто було використано значно менше ресурсів.

У грудні DeepSeek випустила модель V3, яка, за її твердженням, має схожу з моделями OpenAI та Google продуктивність, але нібито була створена з набагато меншими витратами в $5,6 мільйона. Китайська компанія заявила, що використовувала лише 2048 чипів NVIDIA, які можна було отримати, не порушуючи експортний контроль США, що обмежує доступ Китаю до новітніх продуктів американських виробників чипів.

Минулого тижня, DeepSeek представила свою останню модель R1, продуктивність якої знаходиться на рівні з o1 від OpenAI. Інвесторів ще більше налякало те, що в DeepSeek змогли створити модель, не покладаючись на програмну платформу Cuda від NVIDIA, яка широко розглядається як ключова для домінування виробника чипів з Кремнієвої долини в розробці штучного інтелекту.

Найбільші американські технологічні компанії "мали монопольний доступ до штучного інтелекту — вхідний квиток коштував мільярди доларів, інакше не було жодного шансу кинути виклик status quo", - каже Стівен Ю, головний інвестиційний директор Blue Whale Growth. Це зробило появу DeepSeek "дуже позитивним розвитком для впровадження, розвитку та проникнення штучного інтелекту", - додав він.

Продавці шортів, які в останні тижні зробили шквал ставок проти захмарної ціни акцій NVIDIA, у понеділок були в захваті. Падіння ціни акцій компанії на 17% принесло продавцям шортів $6,75 мільярда прибутку, згідно з розрахунками групи даних S3 Partners.

"Китайська організація випустила свою модель ШІ з відкритим вихідним кодом прямо перед публікацією прибутків усіх великих американських технологічних компаній", - сказав один продавець шортів, який має інтереси в ряді великих компаній штучного інтелекту. "Вони кажуть вам, що [в моделях штучного інтелекту цих компаній] немає цінності, вони стали товаром".

Ділан Патель з консалтингової компанії SemiAnalysis підрахував, що DeepSeek та її материнська компанія, хедж-фонд High-Flyer, мають доступ до десятків тисяч графічних процесорів NVIDIA, які використовувалися для навчання попередників R1.

"DeepSeek витратила значно більше ніж $500 мільйонів на графічні процесори за всю історію компанії", - сказав Патель. "Хоча їхній запуск був дуже ефективним, він вимагав значних експериментів і тестування".

Ден Хатчесон з TechInsights каже, що реакція ринку не відображає того, хто найбільше постраждав від прориву DeepSeek. "Я не бачу в цьому великого удару по NVIDIA, я бачу в цьому більшу проблему для таких компаній, як OpenAI, які намагаються продавати ці послуги", - пояснює він.

В NVIDIA, принаймні публічно, також кажуть, що розробки DeepSeek принесуть користь, а не підірвуть її бізнес.

"DeepSeek – це чудове досягнення у галузі ШІ і прекрасний приклад Test Time Scaling, – заявив представник NVIDIA. – Робота DeepSeek ілюструє, як можна створювати нові моделі за допомогою цієї техніки, використовуючи широкодоступні моделі та обчислення, які повністю відповідають вимогам експортного контролю”.

Наслідком заяви NVIDIA є те, що, розширюючи межі можливого за допомогою моделей штучного інтелекту з "відкритим вихідним кодом", DeepSeek фактично збільшила попит на чипи, які використовуються для їх запуску.

"Ринок не зовсім усвідомлює, що це чудово для NVIDIA", - каже Дмитро Шевеленко, головний бізнес-директор Perplexity, стартапу з пошуку на основі штучного інтелекту з Сан-Франциско, який вважає NVIDIA одним зі своїх інвесторів. "Незалежно від того, що станеться, Дженсен виграє".

Втім, гучний запуск DeepSeek ризикує перерости в новий етап конфронтації між США та Китаєм, оскільки в OpenAI вже встигли заявити, що дослідивши DeepSeek-R1, вони знайшли в ній докази використання своїх ШІ-моделей. Тож є велика ймовірність, що експортний контроль на американські чипи буде посилено, і це вже може зіграти проти NVIDIA.