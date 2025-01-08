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У 2024 році українські мобільні оператори побудували 3400 нових базових станцій, покрили зв’язком і інтернетом 809 населених пунктів. Швидкість мобільного інтернету зросла на 35% порівняно із 2023 роком — до 31,23 Мбіт/с. А ще було встановлено понад 500 000 акумуляторів і генераторів.

Як сказано у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України, у 2024 році було презентовано Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, яка зосереджена на двох основних напрямах: доступності сталого зв’язку та розвитку сфери електронних комунікацій.

Ключовими результатами сфери зв’язку за рік відомство також вважає:

▪️отримання операторами ліцензій на користування частотами та сплату майже 3 мільярдів гривень (2,9 млрд грн) за їх користування;

▪️започаткування впровадження 5G: уряд затвердив план підготовки до пілота 5G — запуск заплановано у Львові влітку 2025 року;

▪️підписання угоди компаніями «Київстар», VEON та Starlink про запуск революційної технології супутникового зв’язку Direct to Cell: завдяки технології в українців буде зв’язок у найвіддаленіших куточках країни;

▪️розвиток технології xPON, яка дозволяє залишатися на зв’язку до 72 годин в умовах відключень електроенергії.

Мінцифра відмітила і той факт, що згідно з рейтингом Digital Quality of Life Index, Україна є першою у світі за показником стабільності фіксованого інтернету: кількість користувачів зросла до 8,4 млн, 4,2 млн з яких перейшли на сучасну оптоволоконну мережу xPON; за рік було побудовано близько 50 000 км оптики, а швидкість фіксованого інтернету зросла з 67,7 Мбіт/с у 2023 році до 83,8 Мбіт/с у листопаді 2024 року.

«Усіх цих результатів вдалося досягти завдяки бізнесу та фахівцям сфери: протягом 2024 року визнано критично важливими 400 підприємств, заброньовано 14 000+ працівників, 42 критичних підприємств створили аварійні бригади», — зазначили у Міністерстві цифрової трансформації.

Як ми повідомляли раніше, в Україні планують ввести стандарти швидкості мобільного інтернету. ВР підтримала в першому читанні законопроєкт №12094, який спрямований на встановлення мінімальних стандартів якості мобільного інтернету. Проєкт передбачає нововведення, що повинні забезпечити швидший і надійніший зв’язок по всій країні, включно з віддаленими селами та дорогами між населеними пунктами.

Про те, як Vodafone та Nokia вже тестують 5G в Україні на основі наявної мережі 4G, читайте за посиланням.