Оператор Vodafone та компанія Nokia 25 травня провели 5G-телеміст між Україною та Фінляндією, зʼєднавши за допомогою нової технології звʼязку Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі.

Зв’язок відбувся за допомогою тестових indoor-рішень 5G, які Vodafone та Nokia побудували в Івано-Франківську на території “Промприлад”, а у Києві – в офісі Vodafone. Це перші в Україні майданчики, де 5G став доступний не лише за допомогою спеціального демонстраційного обладнання.

Vodafone вже деякий час тестує радіотехнологію IMT-2020 з базовим стандартом 5G New Radio (NR). Це non-standalone рішення, яке дає можливість користуватися 5G без заміни SIM-карт і дозволяє побудувати мережу на базі наявної 4G мережі. Таким чином Vodafone може оперативно розгорнути мережу 5G та збільшити швидкість передачі даних для абонентів.

Під час перших тестів Vodafone було досягнуто пропускної здатності завантаження даних у 1508 Мбіт/с. Це втричі більше теоретичного максимуму 4G та до 5 разів швидше за практичні показники швидкості у 4G-мережах.

При цьому для тестів було побудоване локальне рішення з меншою потужністю для мереж в приміщенні, тому швидкості ще не максимальні.

5G-телеміст було організовано під час форуму Action Forum 2024, який “Аспен Інститут Київ” провів на території інноваційного центру “Промприлад” в Івано-Франківську. Учасники форуму почули виступ Михайла Федрова, Віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації. На зв’язок також вийшов Гельсінкі, де 5G мережа працює з 2019 року: учасників події привітав Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, який нещодавно відвідав Україну. Під час візиту сторони обговорювали, зокрема, й інвестиції у сучасні технології. Крім того, у прямому 5G-ефірі з Гельсінкі вийшов президент Nokia Mobile Networks – Томмі Вітто.

В Івано-Франківську у телемості взяли участь Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone та Юрій Филюк, CEO та ініціатор інноваційного центру Промприлад. У Київському офісі Vodafone – Станіслав Прибитько, керівник напряму розвитку мобільного інтернету Мінцифри та Ольга Дейнега, GR директорка Vodafone.

Для запуску мережі 5G оператору Vodafone ще знадобиться ліцензія від регулятора, тому навіть при використанні наявної мережі, поки що невідомо, коли звʼязок нового покоління справді може зʼявитися в Україні.