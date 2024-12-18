S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вже окупилася — власник GSC Game World

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Український бізнесмен Максим Кріппа, власник студії GSC Game World, поділився досягненнями та процесом розробки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В інтерв'ю для Forbes Ukraine він повідомив, що гра вже окупила витрати та почала приносити прибуток.

Інтерв'ю з бізнесменом брали ще 6 грудня 2024 року, через трохи більше ніж два тижні з релізу S.T.A.L.K.E.R. 2. Кріппа не розкривав нові офіційні цифри про продажі гри (за останньою інформацією це понад 1,5 млн копій), але відзначив неймовірний успіх.

"Ми вже продали достатньо, щоб вивести проєкт у прибуток. Перед релізом команда працювала майже 24/7. Вона жила цим проєктом, особливо на тлі війни. Хотілося подарувати країні надію й гордість, показати усім, що українці можуть робити проєкти такого високого рівня", – розповів бізнесмен.

Також Кріппа розповів, що ключовими людьми, які відповідали за створення S.T.A.L.K.E.R. 2 є Євген і Марія Григоровичі. Подружня пара займалася всіма операційними та організаційними процесами та були творчими директорами гри.

"Їх внесок і самовіддану працю неможливо переоцінити", – додав Кріппа.

Він також повідомив, що над грою працюють близько 470 осіб, з яких 200 – це співробітники з різних країн, а 270 – з України. Кріппа зазначив, що коли він придбав GSC Game World у 2020 році, в студії працювало всього 65 людей. Хоча він не розкрив деталей, бізнесмен також уточнив, що вартість розробки гри склала "десятки мільйонів доларів".

Крім того, бізнесмен вважає, що S.T.A.L.K.E.R. 2 може стати для України тим, чим The Witcher є для Польщі. Він також висловив бажання, щоб гра мала серіал на платформі Netflix. За його словами, переговори з цього приводу вже ведуться, але остаточне рішення ще не прийнято.

Щодо майбутніх планів, Кріппа повідомив, що для гри готуються як мінімум два доповнення та мультиплеєрний режим. Він також натякнув на можливість релізу гри на інших платформах, тому цілком ймовірно, що з часом S.T.A.L.K.E.R. 2 з'явиться і на PlayStation 5.

Нагадуємо, раніше видавництво MAL’OPUS анонсувало великий артбук, який розповість про світ та про те, як GSC Game World створювала нову гру.