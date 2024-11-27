Україна посіла друге місце за кількістю придбаних копій S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl української студії GSC Game World станом на 27 листопада 2024 року, за тиждень після релізу, розійшлася накладом у понад 1,5 мільйона проданих копій. Про це свідчить статистика Video Game Insight.

На додачу до цього стало відомо, що Україна посідає друге місце за загальною кількістю куплених копій та поступається лише Сполученим Штатам. До першої четвірки також входить Німеччина та Китай.

За місяць до релізу S.T.A.L.K.E.R. 2, який відбувся 20 листопада, ще понад 400 тисяч гравців додали гру до бажаного. Після релізу гра пройшла відмітку у понад 121 тисячу одночасних гравців.

Серед іншого, аналітичний сайт Video Game Insight також відзначає, що в середньому гравці провели вже 12,4 години у грі, а її валовий дохід за перший тиждень складає $70,9 мільйона. Крім того, гра очолила список найпродаваніших ігор за тиждень у Steam.

Нагадуємо, що протягом цього тижня GSC Game World пообіцяла випустити патч, який повинен виправити чимало проблем, з якими стикаються гравці.