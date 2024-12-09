Компанія, що майнить Bitcoin, купила вітроелектростанцію для своїх операцій

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Один із найбільших майнерів Bitcoin у світі, компанія MARA Holdings Inc., придбала вітрову електростанцію для забезпечення енергією своїх операцій. Планується, що 114 мегаватів потужності станції використовуватимуться для майнінгу криптовалюти під час наявності вітру, а в періоди його відсутності робота обладнання призупинятиметься. Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві до Федеральної комісії з регулювання енергетики США зазначено, що компанія придбала вітроелектростанцію в окрузі Гансфорд, штат Техас, у спільного підприємства National Grid Plc та інвестиційної ради штату Вашингтон. Суму угоди не розкривають, а її завершення заплановане на 2025 рік. У майбутньому компанія має намір придбати більше електростанцій.

"Ми можемо перемістити ринок туди, де є електрони, на відміну від переміщення електронів туди, де є ринок. Ми усуваємо залежність від мережі", – розповів директор MARA Фред Тіль, який також зазначив, що підприємство працюватиме лише 30% часу.

Майнінгові компанії, такі як MARA, зіткнулися з викликами через зростання попиту на електроенергію, спричинене стрімким розвитком штучного інтелекту. Великі технологічні корпорації, такі як Google, Meta та Microsoft, можуть дозволити собі платити значно більше за енергоресурси, змушуючи майнерів шукати альтернативні способи розв'язання цієї проблеми.

"Майнери Bitcoin змушені шукати маржинальну генерацію. Хлопці зі [сфери] штучного інтелекту можуть дозволити собі платити за енергію набагато більше, ніж майнери Bitcoin", – зазначив Тіль.

Директор MARA заявив, що не турбується про можливі перешкоди з боку регуляторів у придбанні вітроелектростанції. Він навів приклад, що ситуація відрізняється від спроби Amazon отримати більше енергії від атомної електростанції для своїх дата-центрів, яка була відхилена енергетичним регулятором США. Використання вітроелектростанцій лише під час вітряної погоди, за його словами, має економічний сенс, оскільки центри компанії оснащені сучасними комп'ютерами, які в іншому випадку могли б простоювати.

Нагадуємо, що раніше вартість Bitcoin досягнула відмітки у $100 тисяч вперше за всю історію існування криптовалюти. Цьому посприяла перемога Дональда Трампа на виборах Президента США. На додачу до цього, США також розглядає можливість купити 1 мільйон Bitcoin для урядового резерву.