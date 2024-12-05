Bitcoin досягнув позначки у $100 000

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Bitcoin вперше перевищив позначку $100 000, встановивши новий історичний максимум із моменту свого створення понад десять років тому. На момент написання новини його ціна досягла $102 073. Про це пише The Verge.

Ціна біткоїна різко зросла після новини про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року. За даними CoinDesk, у день виборів біткойн коштував близько 69 000 доларів, але після новин про перемогу Трампа підскочив до 75 000 доларів. Відтоді його вартість тільки зростає, оскільки інвестори очікують більш сприятливого криптовалютного середовища за адміністрації Трампа.

Трамп запустив власну криптовалютну платформу, пообіцяв залишити у федеральній власності криптовалюту, яка належить уряду, та заявив про намір звільнити голову Комісії з цінних паперів і бірж Гері Генслера, відомого своєю боротьбою за регулювання криптовалютних компаній. Генслер повідомив, що залишить посаду у січні 2025 року.

Але позначку у $100 000 монета подолала через кілька годин після того, як Трамп оголосив про призначення колишнього республіканського комісара з цінних паперів і бірж Пола Аткінса на посаду глави відомства. Аткінс був співголовою Альянсу токенів Палати цифрової комерції. Трамп заявив, що "визнає, що цифрові активи та інші інновації мають вирішальне значення для того, щоб зробити Америку великою, як ніколи раніше".