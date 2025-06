Apple розглядає можливість додати 5G в Mac — Bloomberg

Інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман розповів, що компанія Apple вперше розглядає можливість встановити в лінійку Mac мобільний звʼязок.

На початку 2025 року Apple збирається представити власний 5G-чип, над яким компанія працювала кілька років. Цей модем зʼявиться в новому iPhone SE, базовій моделі iPad та iPhone 17 Air, що дозволить Apple протестувати технологію перед її впровадженням на флагманських пристроях.

They would be powered by a new custom design Apple 5G modem. pic.twitter.com/3gtegnLY8K

Протягом наступних трьох років цей 5G-модем Apple буде впроваджуватись в інші моделі iPhone та iPad, а також може з'явитися на комп'ютерах Mac. Завдяки 5G, Mac зможе підключатися до стільникової мережі подібно до iPhone або iPad з підтримкою 5G, без необхідності у Wi-Fi або мобільній точці доступу.

Перший модем Apple підтримуватиме швидкість 5G до 6 ГГц, а версія другого покоління зможе працювати зі швидшою технологією mmWave. Apple прагне витіснити Qualcomm з ринку своїми чипами третього покоління, які забезпечуватимуть кращу продуктивність і матимуть функції штучного інтелекту. У перспективі Apple планує повністю замінити модемні чипи Qualcomm на власні розробки.