Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

Apple розглядає можливість додати 5G в Mac — Bloomberg

Apple розглядає можливість додати 5G в Mac — Bloomberg
Mac 5G
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
9 грудня 2024, 08:47
0

Інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман розповів, що компанія Apple вперше розглядає можливість встановити в лінійку Mac мобільний звʼязок.

На початку 2025 року Apple збирається представити власний 5G-чип, над яким компанія працювала кілька років. Цей модем зʼявиться в новому iPhone SE, базовій моделі iPad та iPhone 17 Air, що дозволить Apple протестувати технологію перед її впровадженням на флагманських пристроях.

Apple 5G Mac
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні
Літній флер у подарунок: як оформити букет у сезонному стилі з рафією та крафтом
Автоцивілка онлайн - 2025: як знайти надійне страхування авто за 5 хвилин і не переплатити