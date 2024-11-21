Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Аналітики підтверджують, що Apple представить новий iPhone 4 SE у березні 2025 року. Про це повідомляє MacRumors з посиланням на звіт постачальників та виробників електроніки.

Аналітики з Barclays відвідали виробників та постачальників в Азії після чого змогли підтвердити, що Apple планує анонсувати свій новий смартфон до кінця першого кварталу 2025 року, а отже до кінця березня. Це підтверджує попередні повідомлення, тож вікно релізу вже практично офіційне.

Нагадуємо, що на основі попередніх чуток і повідомлень, iPhone SE 4 отримає корпус від iPhone 14 та матиме 5G-модем який розробить сама Apple. Серед іншого цей модем повинен зменшити споживання заряду акумулятора.

Також смартфон отримає 6,06-дюймовий OLED дисплей, підтримку Face ID та покращені камери у порівнянні з попереднім поколінням. Також повідомлялося, що камери у наступному смартфоні Apple будуть такими, як в iPhone 15.

Ймовірно вартість iPhone SE 4 складатиме від $499 до $549, що робить його відчутно дешевшим за початкові моделі iPhone 16.