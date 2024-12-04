Google розпочала тестування генеративної моделі для відео Veo

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Вперше Veo показали у травні 2024 року, однак вона досі має дуже обмежений доступ. За словами Google, ця модель може генерувати відео високої якості тривалістю у понад одну хвилину з роздільною здатністю 1080p. Користувачі можуть обирати з різноманіття кінематографічних та візуальних стилів.

Google заявляє, що Veo на платформі Vertex AI дасть компанія можливість пришвидшити виробництво, знизити витрати та швидко створювати прототипи відео. Користувачі також зможуть легко вносити правки та додавати власні логотипи та позначки до вже згенерованих роликів.

Крім того, на платформі Vertex AI буде доступна повна версія моделі генерації зображень Imagen 3. З наступного тижня всі користувачі Google Cloud зможуть отримати доступ до цієї моделі, яка раніше мала обмежений доступ. Компанія також демонструє, як бізнеси можуть використовувати модель для реклами своїх продуктів.