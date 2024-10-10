Генеративний ШІ для створення картинок Google Imagen 3 став доступний всім користувачам

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Google оголосила про те, що генеративний ШІ для створення зображень на основі текстових запитів Imagen 3 тепер доступний для всіх користувачів Gemini по всьому світу, включно з Україною.

"Imagen 3 — це наша найякісніша модель генерації зображень, яка забезпечує ще вищий ступінь фотореалізму, краще виконання інструкцій і менше відволікаючих артефактів, ніж будь-коли раніше", – йдеться у заяві компанії.

Раніше генеративний ШІ Google був доступний користувачам з підпискою Gemini Advanced або ж Gemini for Workspace.