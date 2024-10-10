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Генеративний ШІ для створення картинок Google Imagen 3 став доступний всім користувачам

Генеративний ШІ для створення картинок Google Imagen 3 став доступний всім користувачам
Google Imagen 3
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
10 жовтня 2024, 12:00
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Google оголосила про те, що генеративний ШІ для створення зображень на основі текстових запитів Imagen 3 тепер доступний для всіх користувачів Gemini по всьому світу, включно з Україною.

"Imagen 3 — це наша найякісніша модель генерації зображень, яка забезпечує ще вищий ступінь фотореалізму, краще виконання інструкцій і менше відволікаючих артефактів, ніж будь-коли раніше", – йдеться у заяві компанії.

Раніше генеративний ШІ Google був доступний користувачам з підпискою Gemini Advanced або ж Gemini for Workspace.

Софт Google Штучний інтелект Gemini Imagen 3
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