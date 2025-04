Генеративний ШІ для створення картинок Google Imagen 3 став доступний всім користувачам

Google оголосила про те, що генеративний ШІ для створення зображень на основі текстових запитів Imagen 3 тепер доступний для всіх користувачів Gemini по всьому світу, включно з Україною.

Раніше генеративний ШІ Google був доступний користувачам з підпискою Gemini Advanced або ж Gemini for Workspace.

Image generation with Imagen 3 is now available to all Gemini users around the world.

Imagen 3 is our highest quality image generation model yet and brings an even higher degree of photorealism, better instruction following, and fewer distracting artifacts than ever before. pic.twitter.com/E8CrcyFcz5

На відміну від інших генеративних ШІ, інструмент Google створить лише одне зображення з роздільною здатністю 2048 × 2048 пікселів на основі вашого запиту. Протестувати технологію можна через чат-бот Gemini.