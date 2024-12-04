Фінансова директорка OpenAI: ChatGPT може отримати рекламу

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Безплатна версія чат-бота ChatGPT у майбутньому може отримати рекламу. Таку заяву під час інтерв'ю Financial Times зробила фінансова директорка OpenAI Сара Фріар, пише 9to5Mac.

Фріар та інші керівники OpenAI розглядають рекламу у ChatGPT як спосіб збільшити прибутки. Навчання нових моделей вимагає чималих ресурсів, а єдиним прибутком компанії зараз є платна версія ChatGPT з більшою кількістю функцій та кілька рішень для бізнесу.

Розміщення реклами в ChatGPT могло б допомогти монетизувати платформу та залишити її безплатною для користувачів. До речі, на початку 2024 року OpenAI найняла кількох фахівців із реклами з Meta та Google, що підтверджує її плани щодо впровадження реклами.

Сем Альтман, гендиректор OpenAI, раніше заявляв, що компанія розглядає впровадження реклами як "останній засіб", оскільки йому загалом не подобається реклама у продуктах. Та враховуючи, що у компанії стрімко закінчуються гроші, "останній засіб" може знадобитися раніше очікуваного.

Нагадуємо, що серед іншого компанія планує перекваліфікуватися з неприбуткової у комерційну організацію. На шляху до цього компанія представила власний пошуковик, вбудований у ChatGPT, та розглядає можливість створення браузера для подальшої конкуренції з Google, можливо й у галузі реклами.