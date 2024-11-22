Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

OpenAI розглядає можливість створити власний браузер з інтегрованим ChatGPT. Про це повідомляє Information.

OpenAI обговорювала створення браузера з такими розробниками як Conde Nast, Redfin, Eventbrite і Priceline. Це було б наступним кроком компанії у конкуренції з Google після додавання пошуковика у ChatGPT.

OpenAI також обговорювала можливість включення своїх функцій штучного інтелекту в пристрої Samsung, ключового бізнес-партнера Google.

Компанія вже має партнерство з Apple, в рамках якого функції Apple Intelligence на нових пристроях iPhone працюють за допомогою технології OpenAI.

До речі, нещодавно Міністерство юстиції США заявило, що Google повинна відмовитися від браузера Chrome, оскільки завдяки йому компанія досягла домінування на ринку.