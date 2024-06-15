Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив деяким акціонерам, що компанія вивчає можливість переходу до комерційної структури, повідомляє видання The Information.

Згідно з повідомленням, Альтман зазначив, що одним з варіантів, які розглядаються, є перехід до комерційної благодійної корпорації — моделі, прийнятої конкурентами, такими як Anthropic і xAI. Ця зміна призведе до того, що управління компанією буде здійснюватися незалежно від її нинішньої неприбуткової ради директорів.

Дискусії про реструктуризацію тривають, і Альтман, разом з іншими директорами, може в кінцевому підсумку обрати інший шлях, зазначає The Information.

У відповідь на запити Reuters щодо цього звіту OpenAI заявила: “Ми як і раніше зосереджені на створенні ШІ, який приносить користь усім. Некомерційна діяльність є основою нашої місії та буде продовжувати існувати”.

OpenAI завжди підкреслювала свою прихильність до того, щоб штучний інтелект приносив користь людству. Зобов’язання організації щодо неприбутковості охоплює пріоритет безпеки та етичних міркувань при розробці ШІ. Будь-які потенційні зміни в управлінні повинні відповідати цим основоположним принципам.