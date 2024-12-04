Глава Bluesky запевняє, що платформа не має політичного ухилу

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Bluesky не орієнтована на політично лівих користувачів або тих, хто виступає проти Дональда Трампа чи Ілона Маска та його платформи X – це платформа для глобальної аудиторії. Про це заявила головна операційна директорка компанії Роуз Ван, пише Bloomberg.

Ван зазначає, що мета соціальної мережі не полягає в тому, щоб зробити її зручною лише для лівих або користувачів зі США: "Говорити, що це орієнтований на США застосунок з лівим ухилом, неправильно". Вона також підкреслює, що Bluesky має глобальну аудиторію, і з появою більшої кількості користувачів думка про її лівий ухил зміниться.

Багато користувачів вважають Bluesky "лівою" платформою, оскільки після перемоги Дональда Трампа та радикальних змін алгоритмів у X, запроваджених Ілоном Маском, значна кількість прихильників демократів у США перейшла на цю соцмережу. Зокрема, починаючи з 5 листопада, до Bluesky долучилося понад 10 мільйонів нових користувачів, більшість із яких – громадяни США.

Крім цього, Ван також розповіла, що "до кінця цього року" компанія планує випустити підписку. Раніше вона розповідала, що підписка матиме кілька преміальних функцій, як-от можливість завантажувати відео вищої якості чи можливість кастомізувати профіль різними кольорами або рамками для аватарки.

Разом з тим, Ван також запевнила, що користувачі не втрачатимуть жодних важливих функцій за потребою платити. "Bluesky завжди буде безплатним для використання. Ми віримо, що інформація та обговорення мають бути доступними всім", – заявила операційна директорка.

Розе Ван також розповіла, що на відміну від того ж X, підписка не даватиме платним користувачам особливо ставлення, як-от просування постів чи синьої галочки. Компанія також не планує продавати дані користувачів та вдаватися до токенів, NFT чи інших спірних трендів.

Наразі нова соціальна мережа вже перейшла відмітку у 24 мільйони користувачів, а у жовтні компанія залучила $15 мільйонів інвестицій. Гендиректорка компанії Джей Грабер раніше також зазначала, що Bluesky монетизуватиметься лише через підписки та надання доступу до сервісів для сторонніх розробників. Вона розповідала, що компанія виключила можливість давати рекламодавцям можливість надсилати алгоритмічні рекламні оголошення.

За нагоди також хочемо повідомити, що нещодавно "Межа" також приєдналася до Bluesky.