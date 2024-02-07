Соціальна мережа Bluesky, яка раніше була доступна лише за запрошеннями, тепер відкрита для реєстрації всім охочим, повідомляє TechCrunch. Створена за підтримки співзасновника Twitter Джека Дорсі, Bluesky представляє перспективну альтернативу X Ілона Маска на арені платформ для мікроблогів.

До свого публічного запуску Bluesky зібрав близько 3 мільйонів підписників. Платформа, на перший погляд, нагадує Twitter, але відрізняється своєю децентралізованою інфраструктурою – протоколом AT, який має повністю відкритий вихідний код. Це забезпечує прозорість і дозволяє розробникам використовувати протокол, пропонуючи потенціал для широкого спектра інновацій, включаючи власні алгоритми та абсолютно нові соціальні платформи.

Підхід Bluesky до децентралізації дозволяє досліджувати кілька інновацій одночасно, не обмежуючись рамками однієї організації. Така гнучкість спрямована на посилення контролю та кураторства користувачами свого досвіду в соціальних мережах, на відміну від централізованих платформ, де користувачі мають обмежений вплив на зміни алгоритмів або оновлення додатків.

Попри схожість з Mastodon, ще однією децентралізованою соціальною мережею, Bluesky працює за іншим протоколом, що створює проблеми для сумісності. Однак Bluesky робить акцент на користувацькому досвіді, прагнучи зробити платформу доступною і приємною для всіх користувачів, а не лише для тих, хто цікавиться технічними аспектами децентралізації.

Платформа запроваджує відкриту федерацію, що дозволяє розробникам створювати окремі сервери, подібні до Mastodon, надаючи користувачам можливість перемикатися між ними без втрати контенту або мережі контактів. Крім того, Bluesky планує дозволити користувачам або організаціям створювати власні служби модерації контенту, на які можуть підписатися інші, пропонуючи новий підхід до безпеки в інтернеті та контенту.

Шлях Bluesky був унікальним, спочатку він планувався як частина переходу Twitter на протокол AT під керівництвом Дорсі. Однак з відходом Дорсі та придбанням Twitter Ілоном Маском Bluesky виокремився в окрему структуру, яка зараз конкурує з X.