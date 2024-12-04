Amazon представила нові ШІ-моделі Nova

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Amazon анонсувала кілька нових ШІ-моделей із сімейства Nova. Вони стануть частиною бібліотеки моделей Amazon Bedrock у рамках хмарного сервісу Amazon Web Services (AWS).

Йдеться про три основні моделі: Nova Micro, Nova Lite та Nova Pro. Nova Micro буде підтримувати лише текст і матиме найменшу затримку у відповідях серед усіх нових моделей. Вона зможе виконувати такі завдання, як підсумовування тексту, переклад, класифікація вмісту, прості математичні розрахунки та кодування, а також її можна буде використовувати як інтерактивний чат.

Nova Lite це вже мультимодальна модель, яка зможеш використовувати зображення, відео та ввід для генерації текстів. Зокрема модель зможе аналізувати документи та відповідати на візуальні питання.

Флагманом серед новинок є модель Nova Pro. Це мультимодальна модель, здатна виконувати більше завдань і робити це якісніше, ніж модель Lite. Nova Pro забезпечує кращі відповіді на запитання, пов’язані із зображеннями, та демонструє значно краще розуміння відеоконтенту.

На початку 2025 року Amazon також планує представити Nova Premier – найпотужнішу мультимодальну модель яка зможе виконувати складні завдання що вимагають міркування.

Окрім цього, Amazon презентувала кілька моделей, орієнтованих на креативність, зокрема Nova Canvas та Nova Reel. Nova Canvas — це модель генерації зображень, яка дозволяє створювати зображення студійної якості з точним налаштуванням стилю та вмісту.

Водночас іншу нову модель, Nova Reel, можна буде використовувати для генерації відео через текстові запити або зображення.

Крім того, Amazon раніше оголосила про намір конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ-прискорювачів. Компанія презентувала нові сервери для датацентрів, що використовують її власні ШІ-чипи – Trainium2. Ці чипи вже отримала Apple, і незабаром до списку клієнтів приєднається також Anthropic.