Amazon представила ШІ-сервери, щоб конкурувати з NVIDIA, і зробила Apple та Anthropic своїм ключовим клієнтами

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Amazon Web Services (AWS), підрозділ хмарних обчислень Amazon.com, представив нові сервери для центрів обробки даних, що працюють на базі власних ШІ-чипів компанії - Trainium2, кинувши виклик домінуванню NVIDIA в цій сфері, повідомляє Reuters. Компанія Apple вже підтвердила, що використовує чипи Trainium2 у своїй роботі.

Нещодавно анонсовані сервери, відомі як Trn2 UltraServers, побудовані на 64 чипах Trainium2 і призначені для високопродуктивних генеративних завдань ШІ, включаючи машинне навчання. Ці сервери будуть розгорнуті в суперкомп'ютері з сотнями тисяч чипів, а першим користувачем стане стартап Anthropic, що займається розробкою ШІ.

Наразі NVIDIA контролює понад 70% ринку чипі для роботи штучного інтелекту, але сервери Trainium2 від AWS позиціюються як економічно ефективна альтернатива. За словами Гаді Хатта, керівника відділу розвитку бізнесу AWS, сервери з чипами Trainium2 дозволяють клієнтам навчати ШІ-моделі на 40% дешевше порівняно з пропозиціями NVIDIA.

«Ми вважаємо, що з Trainium2 клієнти отримають більше обчислювальних потужностей, ніж сьогодні пропонує NVIDIA, і зможуть заощадити кошти», - сказав Хатт в коментарі Reuters.

AWS також оголосила про плани дебютувати своє наступне покоління чипів Trainium3 у 2025 році. Очікується, що ці чипи стануть основою наступної еволюції інфраструктури ШІ, продовжуючи прагнення AWS захопити більшу частку ринку чипів ШІ.

Нові ультрасервери Trn2 від AWS також будуть конкурувати з флагманськими серверами NVIDIA, оснащеними 72 чипами Blackwell. Обидві компанії розробили власні технології для з'єднання чипів, але AWS стверджує, що її сервери можуть з'єднувати більшу кількість чипів, пропонуючи більшу обчислювальну потужність для робочих навантажень ШІ.

Як AWS, так і NVIDIA покладаються на Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) у виробництві своїх чипів. У той час як NVIDIA стикалася з обмеженнями в ланцюжку поставок, Хатт заявив, що AWS значною мірою уникнула подібних проблем. «З погляду постачання, ми знаходимося в досить хорошій формі по всьому ланцюжку», - сказав він.

Керівництво AWS оголосило, що нові сервери та суперкомп'ютер будуть доступні у 2025 році, хоча точна дата не була вказана. Перегони за виведення на ринок передової інфраструктури ШІ посилилися на тлі зростаючого попиту на технології штучного інтелекту.