Samsung покаже XR-окуляри разом з Galaxy S25

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Samsung може представити свої розумні XR-окуляри на кшталт Meta Ray-Ban вже у січні 2025 року, разом зі смартфонами серії Galaxy S25. Про це повідомляє корейське видання Yonhap News.

Під час презентації покажуть прототип окулярів розширеної реальності, які будуть схожими на будь-яку іншу пару звичайних сонцезахисних окулярів та важитимуть близько 50 грамів. Повідомляється, що Samsung працює з Google та Qualcomm над цим прототипом.

Нові окуляри матимуть функцію розпізнавання жестів, функцію розпізнавання облич та матимуть інтеграцію з Google Gemini. Також окуляри ймовірно працюватимуть на спеціальній версії Android та підтримуватимуть безконтактну оплату.

Окрім цього, Samsung планує запуск окремої платформи для доповненої реальності в грудні 2024 року. Ця платформа надасть розробникам можливість створювати власні програми та програмне забезпечення для окулярів.

Корейське видання також повідомляє, що нові окуляри не з'являться у продажу одразу після Unpacked. Замість цього, Samsung представить лише їхній концепт або, можливо, готовий прототип. Фінальний продукт надійде у продаж лише у третьому кварталі 2025 року.