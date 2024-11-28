Не таке вже й безпілотне: Tesla шукає операторів для дистанційного керування Cybercab

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

У жовтні 2024 року Tesla представила Cybercab, роботаксі для двох пасажирів без керма та педалей. Нове безпілотне таксі має з'явитися у 2026 році, але можливо, що воно не буде повністю автономним. За даними Gizmodo, компанія шукає операторів для дистанційного керування й усунення несправностей у таксі.

У вакансії йдеться про набір людей до команди дистанційних телеоперацій для майбутніх продуктів. Крім роботи з таксі, команда також займатиметься управлінням гуманоїдними роботами Optimus, якими вже керували під час презентації.

"Команда Tesla AI Teleoperation відповідає за надання віддаленого доступу до наших роботаксі та роботів-гуманоїдів. Наші автомобілі та роботи працюють автономно в складних умовах. Коли ми вдосконалюємо штучний інтелект, який їх використовує, нам потрібна можливість дистанційного доступу до них і керування ними", – йдеться в описі вакансії.

На цій посаді працівникам необхідно буде створити "високооптимізовану надійну потокову передачу даних із низькою затримкою через ненадійні транспортні засоби у реальному світі". Для цього Tesla шукає інженерів програмного забезпечення зі знаннями C++ та Python.

Крім того, в описі вакансії також згадується те, що дистанційні оператори зможуть брати керування як таксі, так і роботами завдяки "найсучаснішому VR обладнанню, яке дозволяє їм віддалено виконувати складні та заплутані завдання". На сайті ще вказана приблизна річна зарплата – від 120 до 318 тисяч доларів, додаткові бонуси у вигляді готівки та акції й інші переваги.