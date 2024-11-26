Xiaomi працює над власним мобільним процесором — Bloomberg

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Масове виробництво нових мобільних процесорів Xiaomi може стартувати у 2025 році. Цей крок підкреслює прагнення компанії долучитися до зростаючої кількості китайських технологічних гігантів, які активно інвестують у сферу напівпровідників. Це також відповідає стратегічним цілям Пекіна, який намагається зміцнити позиції у глобальних технологічних перегонах із США.

Розробка власних чипів дозволить Xiaomi не лише зменшити залежність від закордонних постачальників, а й вдосконалити екосистему, що поєднує смартфони та електромобілі. Нагадаємо, у 2024 році компанія представила седани SU7 та SU7 Ultra і вже працює над новою моделлю.

Подробиці про новий мобільний процесори Xiaomi поки що не розголошуються, але відомо, що у 2025 році компанія планує суттєво збільшити інвестиції в дослідження та розробки. За словами виконавчого директора Лея Цзюня, Xiaomi виділить 30 мільярдів юанів ($4,1 млрд) на розвиток ключових технологій, зокрема штучного інтелекту, створення чипів і вдосконалення операційної системи.