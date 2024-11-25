Xiaomi планує показати новий електромобіль у березні 2025 року

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Друга модель електромобіля Xiaomi вийде на ринок у лютому-березні 2025 року. Новинка проходить під кодовою назвою MX11 і буде конкурувати з Tesla Model Y. Про це пише CnEVPost.

Точно відомо, що нова модель Xiaomi EV буде електричним позашляховиком. Автомобіль розділить платформу і деякі компоненти з Xiaomi SU7, але матиме унікальний дизайн з плавними бічними лініями.

Якщо цінова стратегія Xiaomi для нової моделі буде такою ж як у SU7, то новий позашляховик коштуватиме дешевше Tesla Model Y.

Нагадаємо, Xiaomi офіційно представила свій перший електромобіль SU7 у березні 2024 року, а вже 18 листопада оголосила, що компанія досягла своєї мети — 100 000 проданих одиниць.

29 жовтня Xiaomi розпочала попередній продаж серійної версії більш потужного SU7 Ultra за 814 900 юанів (112 590 доларів США), що майже в чотири рази перевищує стартову ціну звичайного SU7 у 215 900 юанів (29 791 доларів США). Продажі SU7 Ultra почнуться у березні 2025 року.