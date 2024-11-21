Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Міністерство юстиції США звернулося до суду з рядом вимог до Google, зокрема й про раніше заявлений продаж браузера Chrome. Ці вимоги пов’язані з тим, що у серпні 2024 року техгіганта офіційно визнали монополістом, повідомляє Bloomberg.

У судовому зверненні поданому у середу, 21 листопада, Мін’юст оголосив, що Google повинна відмовитися від браузера Chrome, оскільки завдяки йому компанія зміцнює своє домінування на ринку. Антимонопольні органи також хотіли відділити Android, але через побоювання того, що такі вимоги не приймуть, запропонували ряд обмежень.

Згідно зі заявою, уряд хоче відділити Chrome, щоб “назавжди припинити контроль Google над цією критично важливою точкою доступу до пошуку та дозволити конкуруючим пошуковим системам отримати доступ до браузера, який для багатьох користувачів є воротами до Інтернету”.

На офіційному сайті компанії вже з’явилася відповідь на звернення антимонопольних органів. Техгігант запевняє, що розділення компанії та браузера спричинить шкоду як іншим продуктам, так і американським користувачам.

“Підхід Міністерства юстиції призведе до безпрецедентного надмірного використання урядом, що завдасть шкоди американським споживачам, розробникам і малому бізнесу — і поставить під загрозу глобальне економічне та технологічне лідерство Америки саме в той момент, коли це найбільше потрібно”, – заявив Президент із глобальних питань та головний юридичний директор Google Кент Вокер.

Пропозиція антимонопольних органів серед іншого заборонить техгіганту укладати ексклюзивні угоди. Наприклад, платити за те, щоб пошукова система компанії була попередньо встановлена на пристроях або браузерах. Це зокрема може нашкодити Firefox, яка отримує частину прибутку саме завдяки угоді з Google.

Натомість Google буде змушена пропонувати виробникам смартфонів і операторам бездротового зв’язку можливість відображати для користувачів екран вибору з різними пошуковими системами та браузерами. Компанія також буде зобов’язана надавати потенційним конкурентам ліцензію на свої базові дані “кліків та запитів” та на результати пошуку, включно з результатами з YouTube.

Ще Міністерство юстиції запропонувало нові обмеження, пов’язані зі стрімким розвитком штучного інтелекту. Враховуючи потенціал ШІ замінити традиційні пошукові системи, ці заходи включають заборону Google на придбання, інвестування або співпрацю з іншими постачальниками пошукових і цифрових рекламних послуг.

Якщо обмеження на штучний інтелект набудуть чинності, уряд вимагатиме від техгіганта відмовитися від будь-яких вже наявних партнерств. Це також може нашкодити інвестиціям, які Google вже зробила, включно з інвестиціями у стартап з розробки штучного інтелекту Anthropic.

У компанії буде можливість запропонувати своє бачення цих вимог наступного місяця. Тоді у березні Мін’юст зможе знову відповісти на пропозицію Google. Після цього, у квітні 2025 року, розпочнеться двотижневий судовий розгляд, у результаті якого буде вирішено, які обмеження накладуть на техгіганта.