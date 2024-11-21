Компанія Xiaomi, слідом за Smart Band 9 Pro, анонсувала на глобальному ринку ще одну новинку.

Йдеться про Xiaomi Magnetic Power Bank. Пристрій отримав обʼєм 5000 мА•год. Новинка сумісна з iPhone 12 та новішими моделями.

Xiaomi представила магнітний акумулятор для iPhone

Акумулятор підтримує бездротове магнітне заряджання з потужністю до 7,5 Вт. Також в гаджеті є двосторонній порт USB-C, що дозволяє одночасно заряджати другий пристрій. Максимальна комбінована потужність становить 10 Вт. Порт USB-C забезпечує максимальну вихідну потужність  20 Вт, а повна зарядка займає понад дві години.

Xiaomi Magnetic Power Bank дозволяє повністю зарядити iPhone 15. Пристрій має наступні габарити: 103.7 × 68.3 × 12 мм. Новинка постачається з різними протоколами захисту (від перегріву, стрибків напруги тощо).

Xiaomi Magnetic Power Bank
Xiaomi Magnetic Power Bank

Гаджет вже зʼявився на сайті виробника, але поки без ціни та дати старту продажів. До речі, в Китаї Xiaomi Magnetic Power Bank коштує $18.