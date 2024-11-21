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Компанія Xiaomi, слідом за Smart Band 9 Pro, анонсувала на глобальному ринку ще одну новинку.

Йдеться про Xiaomi Magnetic Power Bank. Пристрій отримав обʼєм 5000 мА•год. Новинка сумісна з iPhone 12 та новішими моделями.

Акумулятор підтримує бездротове магнітне заряджання з потужністю до 7,5 Вт. Також в гаджеті є двосторонній порт USB-C, що дозволяє одночасно заряджати другий пристрій. Максимальна комбінована потужність становить 10 Вт. Порт USB-C забезпечує максимальну вихідну потужність 20 Вт, а повна зарядка займає понад дві години.

Xiaomi Magnetic Power Bank дозволяє повністю зарядити iPhone 15. Пристрій має наступні габарити: 103.7 × 68.3 × 12 мм. Новинка постачається з різними протоколами захисту (від перегріву, стрибків напруги тощо).

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Гаджет вже зʼявився на сайті виробника, але поки без ціни та дати старту продажів. До речі, в Китаї Xiaomi Magnetic Power Bank коштує $18.