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Компанія Xiaomi анонсувала новий розумний браслет — Smart Band 9 Pro.

Пристрій оснащений 1,74-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 60 Гц та піковою яскравістю 1200 ніт (вдвічі більше, ніж у попередньої моделі).

Новинка отримала алюмінієвий корпус, доступний у чорному, золотистому або рожевому кольорах. Гаджет важить усього 24,5 г і має товщину 10,8 мм. На вибір є різні ремінці: спортивний, шкіряний або міланська петля.

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Smart Band 9 Pro пропонує понад 150 спортивних режимів. Новинка має вбудований GPS для тренувань, захист від води та багато різних датчиків для відстежування показників здоровʼя.

Головною особливістю цього покоління браслета є збільшений час автономної роботи. Xiaomi стверджує, що Smart Band 9 Pro може пропрацювати до 21 дня на одному заряді.

Новинку вже можна купити в багатьох країнах Європи за €69 або €79. Щодо України, то пристрій коштує 3299 грн.